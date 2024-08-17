إيلاف من لندن: قدم منظم احتجاج في مدينة بريطانية الاعتذر لمصلي مسجد بعد أن أدت المظاهرة إلى أعمال شغب من اليمين المتطرف.

ونظم جون فرانسيس، مؤسس مجموعة تسمى المحتجين الوطنيين في مدينة هال، المظاهرة ضد الهجرة غير الشرعية في أعقاب هجوم طعن أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت قبل نحو أسبوعين.

وأقر منظم الاحتجاج الذي أدى إلى أعمال عنف عنصرية في هال بأن وصف المهاجرين على متن قوارب صغيرة بأنهم "تدفق من الغزاة غير الشرعيين" لم يكن "الاختيار الأفضل للكلمات".

اليمين اختطف المظاهرة

ومع ذلك، زعم أن مظاهرته تعرضت للاختطاف من جانب اليمين المتطف ونفى أن تكون عنصرية.

في محادثة مع أحد المصلين من مسجد تعرض للهجوم، اعتذر جون فرانسيس عما حدث. وكان أمانج جميل، أحد أعضاء الجالية الكردية في هال، وافق على مقابلة السيد فرانسيس بدعوة من قناة (سكاي نيوز).

عاش السيد جميل وعمل في هال لمدة 24 عامًا منذ وصوله كطالب لجوء من العراق، وكان داخل مسجد عندما هاجمه حشد عنيف، وألقوا أشياء بما في ذلك الحجارة على المبنى، خلال أعمال شغب في 3 أغسطس.

يذكر أن فرانسيس الذي عاش في هال لسنوات عديدة بعد انتقاله إلى المدينة من لندن، هو مؤسس مجموعة تسمى المحتجين الوطنيين في هال ونظم مظاهرة في المدينة.

وابلغ فرانسيس، السيد جميل أن احتجاجه كان مخططًا له "لحوالي ثلاثة أسابيع" وأن "الهجرة غير الشرعية" كانت محور تركيزه الرئيسي.

ومع ذلك، في أعقاب مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت، قرر "استغلال الفرصة لتحويلها إلى وقفة احتجاجية لتذكر الفتيات الصغيرات".

تحداه السيد جميل، وسأله عما إذا كان يعرف أن المشتبه به المتهم بقتل ساوثبورت ولد في ويلز. أجاب السيد فرانسيس: "لم أتدخل في أي من ذلك".

مقاطع فيديو

يكشف مقطع فيديو من المسيرة عن السيد فرانسيس وهو يرتدي قميصًا يحمل عبارة "أوقفوا القوارب".

وفي حديثه عن المهاجرين، يصرخ في الميكروفون: "افعلوا ذلك، لا أريدكم هنا".

وقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إعلان كتبه السيد فرانسيس قبل الاحتجاج يطلب من الناس الحضور "بأقصى ما يمكن من الرصانة"،

وذكر الإعلان "في بداية المظاهرة سنقيم وقفة احتجاجية قصيرة تكريماً للفتيات الصغيرات اللاتي فقدن حياتهن على أيدي شخص حقير".

وتضمن الإعلان قائمة بالأشياء التي "سئمت" المجموعة منها، بما في ذلك "الهجمات الإرهابية على شعبنا باسم دين غريب عن بلدنا".

وخلال أعمال الشغب التي أعقبت المظاهرة المخطط لها، تعرض فندق للمهاجرين للهجوم وأُضرمت النيران في السيارات والإطارات قبل أن ينتقل الغوغاء إلى المسجد.

وقال السيد فرانسيس إنه بدأ يشعر "بمشاعر" مفادها أن الكثير من الناس سيحضرون مظاهرته في الأيام التي سبقتها، ويقول إنه تلقى مكالمة من الشرطة تطلب منه التفكير في إلغاء المظاهرة لكنه رفض.

وعندما سألته (سكاي نيوز) عما إذا كان يعتبر نفسه من أقصى اليمين، قال السيد فرانسيس: "لا، أنا لست كذلك على الإطلاق".

رابطة الدفاع الانجليزية

ويعترف بأنه كان عضوًا في رابطة الدفاع الإنجليزية المنحلة الآن، لكنه يقول إنه تركها قبل فترة طويلة من حلها.

وعندما سئل عن وصف المتظاهرين الوطنيين في هال على مجموعتها على فيسبوك، والذي يصف إحدى القضايا التي تواجهها المجموعة وهي "تدفق الغزاة غير الشرعيين"، قال السيد فرانسيس: "عندما قمت بتأسيس هذه المجموعة، كان هناك الكثير من الأشياء التي خرجت من البرلمان حول "الغزو".

واضاف: "لقد نسيت السياسيين الذين كانوا يقولون ذلك، كان الجميع يطلقون عليه غزوًا. بعد التفكير الآن، لا أعتقد أنه أفضل اختيار للكلمات".

لا أحب العنصريين

لكنه أضاف: "يجب أن تكون منصفًا ... في كل منشور لي، أقول دائمًا "السود والسمر والبيض يتحدون"، نعم، أنا لا أحب العنصريين. أنا لا أحب النازيين، أنا لا أريد العنف، أنا لا أريد أعمال شغب. "أقول ذلك دائمًا."

ومن جهته، قال جميل للسيد فرانسيس أنه سواء كان يقصد ذلك أم لا، فإن الرسائل الموجودة في منشوراته "تثير بعض الأمور لدى أشخاص آخرين".

وأضاف أن بعض الأشخاص قد يفهمون كلماته على أنها تعني "دعونا نهاجمهم".

وقال السيد جميل إنه منذ أعمال الشغب في هال "ما زال قلقًا بشأن الذهاب إلى وسط المدينة"، مضيفًا: "ما زلت أشعر بعدم الارتياح عند الذهاب إلى المدينة، والذهاب إلى مراكز التسوق، والذهاب إلى الأماكن العامة".

سبب المظاهرة

وشرح السيد فرانسيس سبب تنظيمه للاحتجاجات قائلاً: "ما نراه هو أننا نرى أشخاصًا يأتون على هذه القوارب. هذا ما يُقال للناس - يُقال لهم إنهم يحتلون الفنادق ذات الأربع نجوم، ويكافأون، ويُسكنون، ويُطعمون، ويُلبسون. لم يتم فحصهم. لا أحد يعرف من هم".

وتحدى السيد جميل ذلك قائلاً: "إنهم لا يحصلون على رحلة مجانية... الطعام والمكان الذي تم توفيره ليس بالطريقة التي تعتقد أنها كانت عليها". وأضاف: "صدقني، إنهم يكافحون".

وقال السيد فرانسيس إن هناك قضية أخرى وهي أن المجتمعات لا تختلط، ليرد السيد جميل: "نحن نختلط. ولدي العديد من الأصدقاء الإنجليز".