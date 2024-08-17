ايلاف من الرباط : صدر ،السبت، عن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الدومينيكان، بيان على إثر الاستقبال الذي خص به رئيس جمهورية الدومينيكان لويس ابي نادر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، و الذي كلف خلاله الرئيس ابي نادر الوزير بوريطة بإبلاغ الملك محمد السادس، "بالدعم الثابت لجمهورية الدومينيكان لسيادة المغرب على الصحراء وعزمها على جعل افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة كأولوية ضمن خطط التوسع المستقبلية".

وأوضح البيان أن الرئيس ابي نادر جدد التأكيد على أن جمهورية الدومينيكان "تعتبر مخطط الحكم الذاتي ،الذي تقدم به المغرب ، بمثابة الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء."

وأضاف البيانً أنه خلال هذا الاستقبال، الذي جرى بالقصر الوطني، على هامش حفل تنصيب رئيس جمهورية الدومينيكان، نقل الوزير بوريطة، الذي مثل خلاله الملك محمد السادس،إلى الرئيس ابي نادر ، تهانئ العاهل المغربي ومتمنياته له بالتوفيق في ولايته الجديدة.

كما نقل الوزير بوريطة ، حسب المصدر ذاته، دعوة الملك محمد السادس للرئيس ابي نادر للقيام بزيارة رسمية للمغرب، من أجل وضع إطار لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن الرئيس ابي نادر أكد، بهذه المناسبة، رغبته في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وعزمه على زيارة المغرب استجابة لدعوة الملك محمد السادس.