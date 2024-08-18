إيلاف من مراكش: نشر رمضان قاديروف، زعيم الشيشان، يوم السبت مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة "تيلغرام" وهو يقود سيارة "تسلا سايبرترك" مزودة بمدفع رشاش.

قاديروف أعلن أنه يخطط لإرسال هذه السيارة إلى منطقة النزاع في أوكرانيا.

وفي مقطع مصور نشر على قناة قاديروف على تيليغرام، شوهد الرجل القوي وهو يقود شاحنة سايبر تراك المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في رحلة ترفيهية قبل أن يقف على ظهر المدفع الرشاش المثبت في صندوق الشاحنة.

في منشور حماسي، وصف قاديروف المركبة بأنها "بلا شك واحدة من أفضل السيارات في العالم. لقد وقعت في حبها حرفيا". وقال أيضا إنه سيتبرع بالمركبة للقوات الروسية التي تقاتل في غزو أوكرانيا.

وفي هذا السياق، دعا قاديروف يوم السبت الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى زيارة روسيا. وقال اذ فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بعد ارتباطه بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، إنه تلقى الشاحنة من ماسك.