كراماتورسك: أُصيب اثنان من صحافيي وكالة رويترز وفُقد آخر إثر ضربة استهدفت فندقا في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، ليل السبت الأحد.

وقال فاديم فيلاشكيني حاكم منطقة دونيتسك حيث تدور معظم المعارك، إنّ الجيش الروسي "استهدف" الفندق.

من جهتها، أفادت وكالة رويترز في بيان بأن "أحد زملائنا مفقود بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة بأن طاقمها المكوّن من ستة أشخاص كان في الفندق وبأنها "تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".

وأوضحت رويترز أن فريقها الذي يغطي الحرب في الشرق كان يقيم في فندق "سفاير" (Sapphire).

وبحسب الوكالة، "تم العثور على ثلاثة زملاء آخرين" وأضافت أنها "تعمل مع السلطات في كراماتورسك، وتدعم زملاءنا وأسرهم".

ووفق الحاكم فيلاشكيني، فإنّ الصحافيَين المصابَين والصحافي المفقود هم "مواطنون من أوكرانيا ومن الولايات المتحدة ومن المملكة المتحدة". وأضاف عبر تلغرام أنّ الهجوم الذي ألحق أضرارا بفندق "سفاير" (ومبنى مجاور وقع "في منتصف الليل". وأشار إلى أنّ "الشرطة وعمّال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث. وتتم إزالة الأنقاض وعمليات الإنقاذ جارية".

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس في كراماتورسك عناصر الإنقاذ أثناء تفقّدهم أنقاض الفندق على ضوء المصابيح الكهربائية.

وأفادت فرانس برس بأنّ عناصر الإنقاذ كانوا لا يزالون يعملون في الصباح على إزالة الأضرار.

مدينة مستهدفة غالبا

وتقع مدينة كراماتورسك التي تعدّ آخر مدينة رئيسية في دونباس تخضع للسيطرة الأوكرانية، على بعد حوالى عشرين كيلومترا غرب خط المواجهة.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، تعرّضت هذه المدينة التي كانت تضم حوالى 150 ألف نسمة قبل الحرب، لهجمات متكرّرة من قبل القوات الروسية.

وفي نيسان (أبريل) 2022، استُهدفت محطّة القطارات في كراماتورسك بقصف أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا. وفي حزيران (يونيو) 2023، أدّت غارة على مطعم في المدينة إلى مقتل 13 شخصا.

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قُتل 11 شخصا في عمليات قصف روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة الأخيرة. وقُتل سبعة أشخاص في منطقة دونيتسك (شرق) وأربعة آخرين في سومي (شمال)، وفقا للسلطات المحلية. وأُصيب 28 شخصا على الأقل في هذه الضربات.

وفي الجانب الأوكراني، قُتل خمسة أشخاص في عمليات قصف أوكرانية على منطقة بيلغورود خلال الليل، حسبما أفاد الأحد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة المجاورة لكورسك التي تتعرّض لهجوم من قبل كييف منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف فياتشيسلاف أنّ 13 شخصا أُصيبوا بجروح، من بينهم ستة أشخاص "في حالة حرجة"، بما في ذلك مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما ترقد في العناية المركّزة.

من جهته، أفاد حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف بأنّه تمّ إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية في وقت متأخّر من مساء السبت.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، فقد قُتل 11 صحافيا على الأقل في أوكرانيا وأُصيب 35 بجروح منذ بداية الغزو الروسي في شباط (فبراير) 2022.

ومن بين هؤلاء الصحافيين، المصوّر في وكالة فرانس برس أرمان سولدين (32 عاماً) الذي قُتل أثناء تأدية عمله في التاسع من أيار (مايو) جراء صواريخ روسية في تشاسيف يار قرب الجبهة في منطقة دونيتسك.