بكين: أعلنت الصين، يوم الإثنين، اتخاذ "تدابير سيطرة" بعد حادث جديد مع سفن فلبينية قرب أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، هو الرابع خلال أسبوع.

وأعلن خفر السواحل الصينيون أنه "في 26 آب (أغسطس)، وبدون الحصول على إذن من الحكومة الصينية، أرسلت الفلبين سفينتي خفر السواحل 4409 و4411 للدخول بصورة غير قانونية إلى المياه القريبة من شعاب شيانبين في جزر نانشا"، وهما الاسمان الصينيان لمنطقة شعاب سابينا وجزر ستراتلي المتنازع عليها، مؤكدة اتخاذ "تدابير سيطرة".

ازدادت حدة التوتر بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة التي شهدت سلسلة مواجهات في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، وتجاهلت حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بأن مطالبها لا أساس قانونيا لها.

وفي أسبوع واحد، وقعت ثلاثة حوادث بين الصين والفلبين.

الصين: سلوك الفلبين "خطير للغاية"

واصطدمت سفينتان ترفعان علمي الصين والفلبين الاثنين، في حادثة جديدة قرب سابينا شول التي تقع على بعد 140 كيلومترا غرب جزيرة بالاوان الفلبينية وعلى مسافة 1200 كيلومتر تقريبا من جزيرة هاينان، أقرب نقطة من البر الصيني.

وكانت بكين قد أعلنت، يوم الجمعة، أنها اتخذت "إجراءات مضادة" ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق منطقة سوبي في 22 أغسطس، والتي تطالب مانيلا كذلك بالسيادة عليها.

واتهمت الفلبين، السبت، الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدورية التابعة لها في بحر الصين الجنوبي.

وأخيرا، اتخذ خفر السواحل الصيني الأحد "إجراءات سيطرة" بحق سفينة فلبينية دخلت بالقرب من سواحل جزيرة سابينا المرجانية.