طهران: أشادت إيران الاثنين بالهجوم الذي شنّه حليفها حزب الله على مواقع في اسرائيل، معتبرة أن الدولة العبرية فقدت "قدرتها الهجومية وقوة الردع".

أعلن حزب الله الأحد أنه أطلق مئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل ردا على مقتل القيادي العسكري فؤاد شكر بضربة اسرائيلية في بيروت في 30 تموز (يوليو).

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني "أن المعادلات الاستراتيجية قد تغيرت بشكل جذري على حساب الكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).

واعتبر كنعاني أن الجيش الاسرائيلي "فقد قدرته الهجومية وقوة الردع الفعالة، وعليه الآن أن يدافع عن نفسه ضد الضربات الاستراتيجية".

ولم يتحدث الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات في الهجوم، مشيراً إلى "أضرار بسيطة للغاية".

وأكد أنه أحبط "جزءا كبيرا من الهجوم" الذي شنّه حزب الله على أراضيه.

واضاف كنعاني أن اسرائيل، العدو اللدود لجمهورية إيران الإسلامية، "قد تكون قادرة على إخفاء أو تشويه أو فرض رقابة على بعض الحقائق المتعلقة بعملية يوم الاربعين لحزب الله في لبنان، لكنها تعلم جيدا أن الحقائق القائمة لن تتغير".

قصف يومي

يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

لكنّ منسوب التوتر ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل شكر الذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت الى إسرائيل. وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما.