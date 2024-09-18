إيلاف من لندن: صدر مرسوم ملكي في عمان، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، وهو رئيس الوزراء الرقم 44 في التاريخ الأردني.

وفي التشكيل الجديد ارتفع عدد اعضاء الفريق الحكومي إلى 32، وأعاد رئيس الوزراء الجديد، تعيين 14 وزيرا من حكومة بشر الخصاونة المستقيلة، وضمت خمس وزيرات، ونائبا واحدا لرئيس الوزراء.

وأشرك الرئيس جعفر حسان العضو في حزب إرادة خير أبو صعيليك وزيرا للنقل، والعضو في حزب الميثاق يزن شديفات وزيرا للشباب، والعضو في حزب تقدّم يعرب القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

وفي الحكومة الجديدة، 9 وزراء يحملون الحقيبة الوزارية للمرة الأولى، وضمت تشكيلة حسان 8 وزراء قدامى حملوا حقائب وزارية في حكومات سابقة.

وفي الآتي القائمة الكاملة لحكومة الدكتور جعفر حسان:

الدكتور جعفر حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

- أيمن الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

- المهندس رائد أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

- المهندس "أحمد ماهر" أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

- المهندس وليد المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

- الدكتور محمد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

- الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

- السيدة لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

- المهندس خالد الحنيفات، وزيرا للزراعة.

- يعرب القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

- الدكتور صالح الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

- مهند شحادة، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

- الدكتور أحمد العويدي، وزير دولة.

- الدكتور عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- المهندس مثنى غرايبة، وزيرا للاستثمار.

- الدكتور محمد الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

- مازن الفراية، وزيرا للداخلية.

- الدكتور فراس الهواري، وزيرا للصحة.

- السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

- الدكتور معاوية الردايدة، وزيرا للبيئة.

- الدكتورة نانسي نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

- الآنسة زينة طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

- المهندسة وسام التهتموني، وزيرا للنقل.

- عبدالمنعم العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

- عبدالله العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

- الدكتور فياض القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

- خالد البكار، وزيرا للعمل.

- الدكتور عبدالحكيم الشبلي، وزيرا للمالية.

- مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

- الدكتور خير أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

- المهندس يزن الشديفات، وزيرا للشباب.

- المهندس سميرات، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.

