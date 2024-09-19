إيلاف من لندن: تتواصل ردود الفعل في قضية الفضائح الجنسية للملياردير المصري الراحل محمد الفايد، الذي لقبته الصحافة اللندنية بـ"المفترس الجنسي"، فقد كان ممكناً جداً أن يواجه العدالة قبل وفاته لو تم إجراء تحقيق من جانب الشرطة في عام 2012، وفقاً لما أكده مارك ويليامز توماس، الشرطي البريطاني السابق.

صحيفة "الميرور" نقلت عن كبير رجال الشرطة البريطاني السابق مارك ويليامز توماس قوله إنه حاول تقديم محمد الفايد للعدالة، حيث أكد :"لقد فعلت كل ما بوسعي لتقديم محمد الفايد للعدالة لجرائمه الجنسية المفترسة، والتي حدثت على مدى عقود من الزمان".

وتابع :"في عام 2015، أصبحت على علم بخمس ضحايا مختلفات، بما في ذلك 3 كن يعملن معي عن كثب، وكن على استعداد للإدلاء بشهاداتهن، وقد عقد ضباط من شرطة العاصمة اجتماعات مطولة معي ومع النساء، بما في ذلك واحدة تبلغ من العمر 16 عاما وأخرى 18 عاما بعد أن وقعن صحايا للفايد، ولكن بعد حوالي 5 أشهر، أعلنت هيئة الادعاء العام أنه لن يكون هناك أي إجراء ضد الفايد".

وتابع الشرطي البريطاني السابق :"أخبرني مصدر رسمي أن أعضاء المؤسسة البريطانية كانوا يعرفون أن الفايد هاجم فتاة على متن قارب في التسعينيات، كانت خائفة للغاية من تقديم اتهامات ضده، ولكن بعد أن تقدم الفايد بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، أخبر والدهاالمسؤولين الحكوميين عن فعلته، وقيل له حينها إن الفايد لن يحصل على الجنسية البريطانية أبدًا، وبالفعل لم يحصل عليها أبدًا".

المال والعلاقات لحماية الفايد

كان لدى الفايد أيضا ثروة هائلة وقوة وشبكة من الأشخاص من حوله ساعدوا في إبقاء جرائمه تحت الكتمان، لقد كان من بين هؤلاء الخبراء ماكس كليفورد، وهو خبير في العلاقات العامة، وهو أيضاً من مرتكبي الجرائم الجنسية. ولقد أصابني الرعب عندما استمعت إلى شريط مسجل لكليفورد، الذي توفي في السجن، وهو يتفاخر بحماية الفايد، الذي وصفه بأنه "رجل عجوز شهواني".

واختتم :"وما زلت أشعر بخيبة أمل شديدة لأنني لم أتمكن من تقديم هذا المفترس إلى العدالة، ولكنني سعيد لأن فيلماً وثائقياً تلفزيونياً نجح أخيراً في كشف هوية محمد الفايد الحقيقي، إنني لا أشك في أن عدد ضحاياه أكبر كثيراً، وآمل أن يشعر هؤلاء الآن بالقدرة على التقدم وسرد قصصهم، حتى يتسنى الكشف عن الحقيقة الكاملة وتفاصيل فساد الفايد".