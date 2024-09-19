إيلاف من لندن: في فضائح كبرى تطارده في قبره، قالت خمس نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل مالك (هارودز) السابق محمد الفايد عندما كن يعملن في متجر لندن الفاخر.

استمعت هيئة الإذاعة البريطانية إلى شهادات أكثر من 20 موظفة سابقة قلن إن الملياردير، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، اعتدى عليهن جنسيًا - بما في ذلك الاغتصاب.

وجمع الفيلم الوثائقي والبودكاست - الفايد: المفترس في هارودز - أدلة على أنه خلال ملكية الفايد، لم تفشل هارودز في التدخل فحسب، بل ساعدت أيضًا في التستر على مزاعم الإساءة.

شخصية جدلية

وكان الفايد توفي في سبتمبر 2003 عن عمر ناهز الـ94 عاما.

ويعتبر الفايد من الشخصيات الجدلية في بريطانيا خلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، حيث كان مالكا لسلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، ونادي فولهام.

وخاض الفايد، على مدى سنوات، حملة ضد العائلة الملكية في بريطانيا، لاسيما دوق أدنبره، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، الذي اتهمه بالتسبب في وفاة إبنه الوحيد عماد الفايد (دودي) والأميرة ديانا في حادث سير بباريس عام 1997.

مالكو هاروز فزعون

وقال مالكو هارودز الحاليون إنهم "فزعوا تمامًا" من المزاعم وأن ضحاياه قد فشلوا - وهو ما اعتذر عنه المتجر بصدق.

ويقول المحامي بروس دروموند، من فريق قانوني يمثل عددًا من النساء: "كانت شبكة العنكبوت من الفساد والإساءة في هذه الشركة لا تصدق ومظلمة للغاية".

ويشير الفيلم الوثائقي إلى أن هذه الحوادث وقعت في لندن وباريس وسان تروبيه وأبو ظبي.

تقول إحدى النساء، التي تقول إن فايد اغتصبها في شقته في بارك لين: "لقد أوضحت أنني لا أريد أن يحدث هذا. لم أعط موافقتي. أردت فقط أن ينتهي الأمر".

وتقول امرأة أخرى إنها كانت مراهقة عندما اغتصبها في عنوان مايفير.

وتقول: "كان محمد الفايد وحشًا، ومفترسًا جنسيًا بلا بوصلة أخلاقية على الإطلاق"، مضيفة أن جميع الموظفين في هارودز كانوا "لعبًا به".

"كنا جميعًا خائفين للغاية. لقد زرع الخوف بنشاط. إذا قال "اقفز" يسأل الموظفون "إلى أي ارتفاع".

واجه فايد ادعاءات بالاعتداء الجنسي وهو على قيد الحياة، لكن هذه الادعاءات ذات نطاق وخطورة غير مسبوقين. تعتقد هيئة الإذاعة البريطانية أن العديد من النساء ربما تعرضن للاعتداء.

كان فايد حقيرًا

بدأت مسيرة فايد في مجال ريادة الأعمال في شوارع الإسكندرية بمصر، حيث كان يبيع المشروبات الغازية للمارة. لكن زواجه من أخت تاجر أسلحة سعودي مليونير ساعده في تكوين علاقات جديدة وبناء إمبراطورية تجارية.

وانتقل إلى المملكة المتحدة في عام 1974 وكان بالفعل شخصية عامة معروفة عندما تولى إدارة هارودز في عام 1985. وفي التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان يظهر بانتظام كضيف في برامج الدردشة والترفيه التلفزيونية في وقت الذروة.

وفي الوقت نفسه، أصبح فايد - الذي قُتل ابنه دودي في حادث سيارة إلى جانب ديانا، أميرة ويلز، في عام 1997 - معروفًا لجيل جديد من خلال أحدث مسلسلين على Netflix من مسلسل The Crown.

لكن النساء اللاتي تحدثنا إليهن قلن إن تصويره على أنه لطيف ومنفتح كان بعيدًا عن الحقيقة.

فايد الشرير

وتقول إحدى النساء، صوفيا، التي عملت كمساعدة شخصية له من عام 1988 إلى عام 1991: "كان شريراً". وتقول إنه حاول اغتصابها أكثر من مرة.

"هذا يجعلني غاضبة، لا ينبغي للناس أن يتذكروه على هذا النحو. لم يكن الأمر على هذا النحو".

تنازلت بعض النساء، أو تنازلن جزئياً، عن حقهن في عدم الكشف عن هويتهن حتى يتم تصويرهن ـ ووافقت هيئة الإذاعة البريطانية على عدم استخدام الألقاب. واختارت أخريات عدم الكشف عن هويتهن. وتكشف شهاداتهن مجتمعة عن نمط من السلوك المفترس والإساءة الجنسية من جانب فايد.

أخبرنا موظفون سابقون، من الذكور والإناث، أن مالك هارودز كان يتجول بانتظام في طوابق المبيعات الشاسعة في المتجر ويحدد المساعدات الشابات اللاتي وجدهن جذابات، ثم تتم ترقيتهن للعمل في مكاتبه في الطابق العلوي.

في هارودز او شقته

كانت الاعتداءات تُنفَّذ في مكاتب هارودز، أو في شقة فايد في لندن، أو في رحلات خارجية ــ غالباً في باريس في فندق ريتز، الذي كان يملكه أيضاً، أو في فيلا وندسور القريبة.

في هارودز، أخبرنا موظفون سابقون آخرون أنه كان من الواضح ما كان يحدث.

وتقول أليس، ليس اسمها الحقيقي: "كنا جميعاً نراقب بعضنا البعض ونحن نمر عبر ذلك الباب ونفكر، "يا مسكينة، هذا أنت اليوم"، ونشعر بالعجز التام عن إيقافه".

لقد اغتصبني

عملت راشيل، ليس اسمها الحقيقي، كمساعدة شخصية في هارودز في التسعينيات.

وفي إحدى الليالي بعد العمل، تقول إنها استُدعيت إلى شقته الفاخرة، في مبنى كبير في بارك لين يطل على هايد بارك في لندن. كان المبنى محمياً بموظفي الأمن وكان به مكتب في الموقع يعمل به موظفو هارودز.

وتقول راشيل إن فايد طلب منها الجلوس على سريره ثم وضع يده على ساقها، موضحاً لها ما يريده بوضوح.

"أتذكر أنني شعرت بجسده يضغط عليّ، وثقل وزنه. مجرد سماعه يصدر هذه الأصوات. و... ذهبت إلى مكان آخر في رأسي. لقد اغتصبني."

وتحدثت هيئة الإذاعة البريطانية إلى 13 امرأة قلن إن فايد اعتدى عليهن جنسياً في شارع بارك لين رقم 60. تقول أربع منهن، بما في ذلك راشيل، إنهن تعرضن للاغتصاب.

صوفيا، التي تقول إنها تعرضت للاعتداء الجنسي، وصفت الموقف برمته بأنه كابوس لا مفر منه.

وقالت: "لم أستطع المغادرة. لم يكن لدي منزل [عائلي] أعود إليه، كان عليّ أن أدفع الإيجار"، كما تقول. "كنت أعلم أنني يجب أن أمر بهذا ولم أكن أريد ذلك. كان الأمر مروعًا ورأسي مشوش".

سلوك مخيف

وتقول جيما، التي عملت كواحدة من مساعدي فايد الشخصيين بين عامي 2007 و2009، إن سلوكه أصبح أكثر إخافة أثناء رحلات العمل في الخارج.

وتقول إن هذا السلوك بلغ ذروته عندما تعرضت للاغتصاب في فيلا وندسور في بوا دو بولون في باريس - وهو منزل سابق للملك إدوارد الثامن وزوجته واليس سيمبسون بعد تنازلهما عن العرش.

وتقول جيما إنها استيقظت مذعورة في غرفة نومها. وكان فايد بجوار سريرها مرتديًا رداء حمام حريريًا فقط. ثم حاول الدخول إلى السرير معها.

وتضيف: "قلت له، لا، لا أريدك أن تفعل ذلك". واستمر في محاولة الدخول إلى السرير، وعند هذه النقطة كان فوقي ولم أستطع التحرك في أي مكان. كنت مستلقية على وجهي على السرير وضغط نفسه علي".

وتقول إنها بعد أن اغتصبها فايد بكت، بينما نهض وأخبرها بقوة أن تغتسل بالديتول. "من الواضح أنه أراد مني أن أمحو أي أثر لوجوده بالقرب مني"، كما أوضحت.

وفي الأخير، تقول بي بي سي في الفيلم الوثائقي: كما أخبرتنا ثماني نساء أخريات أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل فايد في ممتلكاته في باريس. ووصفت خمس نساء الاعتداءات بأنها محاولة اغتصاب.



