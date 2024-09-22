إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن عبور أكثر من 700 مهاجر القناة في 11 قاربا صغيرا يوم أمس السبت.

وتم الكشف عن ما مجموعه 24335 شخصًا عبروا القناة إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام - بزيادة طفيفة عن نفس الوقت من العام الماضي، ولكن بنسبة 20٪ مقارنة بعام 2020.

ويزيد الرقم الإجمالي بنسبة 1٪ عن عدد الأشخاص الذين عبروا بحلول هذا الوقت من العام الماضي، ولكنه أقل بنسبة 20٪ عن عام 2022.

ورقم عابري يوم السبت أقل من 801 مهاجر وصلوا إلى شواطئ المملكة المتحدة في قوارب صغيرة في نفس اليوم من الأسبوع السابق.

وكان أعلى عدد من الوافدين في يوم واحد هذا العام حتى الآن 882 في 15 قاربًا في 18 يونيو.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نريد جميعًا إنهاء عبور القوارب الصغيرة الخطرة، والتي تهدد الأرواح وتقوض أمن حدودنا".

واضاف: "كما رأينا مع العديد من المآسي المدمرة الأخيرة في القناة، فإن عصابات تهريب البشر لا تهتم بما إذا كان الأشخاص الضعفاء الذين تستغلهم يعيشون أو يموتون، طالما أنهم يدفعون. "لن نتوقف عن أي شيء لتفكيك نماذج أعمالهم وتقديمهم للعدالة."

يأتي ذلك بعد وفاة ثمانية رجال في وقت سابق من هذا الشهر ونقل ستة أشخاص، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، إلى المستشفى بعد اصطدام قارب على متنه 53 مهاجرًا بالصخور قبالة ساحل أمبلتوز في منطقة با دو كاليه في شمال فرنسا.

تعزيز أمن الحدود

وأعلنت وزيرة الداخلية إيفات كوبر هذا الشهر أنه سيتم استخدام 75 مليون جنيه إسترليني لتعزيز عدد ضباط أمن الحدود وسط محاولة الحكومة للقضاء على مهربي البشر، باستخدام الأموال المعاد توجيهها من خطة ترحيل رواندا الملغاة.

وستدفع الأموال أيضًا ثمن الكاميرات الخفية وتكنولوجيا المراقبة الأفضل حيث تنشئ وزارة الداخلية قيادة أمن الحدود الجديدة، بقيادة رئيس شرطة سابق، حيث تهدف إلى تسريع التحقيقات وزيادة احتمالية الملاحقات القضائية الناجحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان أيضًا عن تخصيص 100 محقق متخصص إضافي لوكالة الجريمة الوطنية (NCA) كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من عبور القناة.