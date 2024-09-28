إيلاف من طهران: حتى الآن لم تخرج المواقف الإيرانية التي شجبت اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصرالله الذي يعتبر أقوى فصائلها المسلحة في المنطقة، و"درة تاجها"، كما يقال عن المألوف.

فمن المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى رئيس البلاد مسعود بزشكيان بقيت التصريحات، اليوم السبت، بعيد تأكيد حزب الله مقتل زعيمه، تحت سقف الاستنكار، والتأكيد على أن "المقاومة مستمرة ولن تسقط رايتها".

إلا أن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تتدخل في الصراع ضد إسرائيل إذا رأت أنها على وشك خسارة حزب الله، الذي كان يعد أحد أقوى الأحزاب تسليحا حول العالم.

طهران قلقة

كما لفتوا إلى وجود العديد من المؤشرات التي تدل على قلق طهران من الضرر الذي لحق بحزب الله، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

إلى ذلك، رأوا أن إسقاط إسرائيل عشرات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات على مقر قيادة الحزب بحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة، شكل إشارة واضحة على أن تل أبيب مستعدة للغوص في إشعال أو المخاطرة في الدخول في حرب أوسع.

هذا وكان العديد من المراقبين رأوا في وقت سابق أيضا أن اغتيال نصر الله نقطة تحول في الحرب، وإسقاط لكل الخطوط الحمراء.

لاسيما بعدما تلقى الحزب ضربات عدة "مؤلمة وقاسية أنهكته" بدأت بتفجير آلاف أجهزة البيجر والووكي توكي قبل نحو أسبوعين، تلتها عمليات اغتيال في الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقله الحصين، كان أبرزها مقتل إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان بغارة إسرائيلية مع 16 عنصرا آخرين.

وفيما توعد حزب الله برد حاسم، أتته ضربة لم يكن يتوقعها، بعد سنوات من جمع المعلومات الاستخباراتية عن نصرالله من الشاباك والموساد.

بينما أكد خامنئي أن لبنان وما يسمى بـ "محور المقاومة سيدفّع إسرائيل ثمن أفعالها".

في المقابل، رأى مراقبون أن طهران لم ترد بشكل حاسم على اغتيال قائد فليق القدس قاسم سليماني يوم الثالث من يناير 2020، وبالتالي قد لا تفعل أيضا الآن.

في حين اعتبر آخرون أن الظروف تغيرت، وبالتالي باتت إيران في موقف محرج، لاسيما أنها لم "تثأر" كما توعدت مرار وتكرارا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو الفائت.

