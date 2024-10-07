مع مرور عام على اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، تستمر الغارات الإسرائيلية بقصف كافة المناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع ذكرى بدء هجوم حماس في الوقت ذاته من العام الماضي.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية تطلق النار والقذائف بشكل كثيف شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

قالت القوات الإسرائيلية إنها "نفذت غارة على عناصر من حركة حماس كانوا يعملون داخل مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة".

من جهتها، صرّحت حركة حماس في ذكرى مرور عام، بأن "السابع من أكتوبر هو محطة تاريخية في مشروعنا النضالي شكل استجابة طبيعية لما يحاك من مخططات صهيونية تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية".

وأعلنت كتائب القسام قصفها مواقع صوفا العسكري في معبر رفح وموقع كرم أبو سالم العسكري ووقرب منطقة "حوليت" بعدد من صواريخ رجوم.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة 11 فلسطينياً، بينهم أطفال وصحفيون، في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خياماً للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي من المستشفى بأن الجرحى تلقوا العلاج الفوري، وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة الهجمات المتواصلة.

وفي تطور آخر، أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل عدة إصابات بعد قصف إسرائيلي لمنزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة، حيث يخضعون للعلاج وسط استمرار الغارات على مناطق مختلفة من القطاع.

في سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة غزة.

وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 41,870 فلسطينياً، بالإضافة إلى إصابة 97,166 شخصاً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفقاً للأرقام الرسمية من وزارة الصحة الفلسطينية. ولا يزال العدد مرشحاً للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

بينما قُتل نحو 1,200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بحسب الجيش الإسرائيلي واختُطف 251 رهينة في غزة.

BBC الأرقام حتى تاريخ 23 سبتمبر أيلول

BBC

حداد عام وتظاهرات مطالبة بإعادة الرهائن في إسرائيل

AFP

بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم بدقيقة صمت في الساعة 06:29 صباحاً بالتوقيت المحلي - لحظة بدء الهجوم العام الماضي - في كيبوتس ريم، موقع مهرجان نوفا الموسيقي، حيث قُتل ما لا يقل عن 370 شخصاً.

كما أعلن الرئيس الإسرائيلي يوم حداد رسمي وتنكيس الأعلام في البلاد.

وحضر عائلات القتلى حفل التأبين، وكان العديد منهم يبكون، بينما التقى هرتسوغ بالحشد.

كما تجمع المئات مع عائلات الرهائن خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبة بإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة.

إسرائيل تفرض طوقاً كاملاً على مناطق الضفة الغربية

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة العسكرية في إسرائيل قررت فرض طوق كامل على مناطق الضفة الغربية اليوم، إذ ستُغلق المعابر بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل وسيُمنع دخول الفلسطينيين إلى لإسرائيل.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية أنه في ختام جلسة لتقييم الأوضاع أجراها الجيش تقرر تكثيف الوجود العسكري على جميع الجبهات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

إذ اقتحمت خلال ساعات الفجر الأولى مدينة جنين ومخيمها، وشرعت بعمليات تجريف واسعة للشوارع، كما انتشر القناصة على أسطح المباني المحيطة بالمخيم.

وتدور اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين والمخيم. وقالت "كتيبة جنين"، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في عدة محاور ويتصدون للاقتحام بالرصاص والعبوات الناسفة.

وفي مدينة طولكرم، يتواصل اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة ومخيماتها، إذ تُسمع أصوات إطلاق نار وانفجارات في عدة مواقع.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي حاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي وسط المدينة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الأشخاص في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وقلقيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً) توفي تعرضه لـ"اعتداء عنيف" من الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل.

وأفادت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزله في ساعات فجر اليوم الاثنين، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

وبحسب المصادر، نُقِلَ الشيخ أبو هليل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن وفاته متأثراً بإصاباته.

وكان الشيخ أبو هليل شخصية عشائرية معروفة في الضفة الغربية المحتلة، وتعرض للإصابة في أوقات سابقة عدة مرات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، قررت وزارة التربية والتعليم تحويل التعليم في مدارس مدينة جنين إلى إلكتروني، وتأخير الدوام ساعتين في مدينة طولكرم، نظرًا لاستمرار الاقتحام الإسرائيلي.

"مقتل حوالي 17,000 من مقاتلي حماس منذ بدء الحرب"

EPA

نشرت قوات الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين بيانات جديدة عن عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، من عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل إلى عدد المواقع التي ضربها سلاح الجو الإسرائيلي.

وفقاً للبيانات، قُتل حوالي 17,000 من مقاتلي حماس و"أعضاء الجماعات الأخرى" على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى حوالي ألف مقاتل أو داعم لهجوم حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول.

تقول إسرائيل إنها ردت بحرب عسكرية "للإطاحة بنظام حماس في قطاع غزة، وتدمير قدراتها، وتحرير الرهائن".

أفادت بيانات الجيش الإسرائيلي أن الجيش قتل ثمانية من قادة ألوية حماس ومن هم من نفس الرتبة، بالإضافة إلى أكثر من 30 قائد كتيبة. كما قُتل أكثر من 165 قائد سرية وناشط من حماس برتبة مماثلة، وفقاً للبيانات.

"مقتل 784 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب"

EPA

يقول الجيش الإسرائيلي إن إجمالي عدد القتلى من الجنود والاحتياط وضباط الأمن المحليين بلغ 728 قتيلاً، كما أصيب 4,576 في الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ـ آخرهم ليلة الأحد-الإثنين. ومن بين هؤلاء القتلى 346 قتيلاً و2,299 جريحاً خلال الهجوم البري على غزة.

كما أدرج الجيش الإسرائيلي 56 جندياً قتلوا بسبب نيران صديقة في غزة وحوادث أخرى ذات صلة بالجيش، ما يرفع إجمالي القتلى إلى 784 جندياً إسرائيلياً.

منذ 7 أكتوبر تشرين الأول، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت في الضفة الغربية أكثر من 5,250 فلسطيناً، بما في ذلك أكثر من 2,050 من "المنتمين إلى حماس".

في الضفة الغربية المحتلة تزايد العنف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتقول الأمم المتحدة إن 693 فلسطينيا قتلوا في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، حتى تاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2024.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تنفيذ 150 غارة على مستوى اللواء في الضفة الغربية، وتم هدم 30 منزلًا لفلسطينيين "متهمين بالإرهاب".

المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل

EPA

من جانب آخر، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أنّه وحتى اليوم لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، سوى ما أعلنت عنه إدارة السجون في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبلغ 1,618 ممن صنفتهم بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ولكن أضافت الهيئة بالقول إنه وبحسب متابعتها، فإن أعداد معتقلين غزة "تقدر بالآلاف".

وفي بيان، أعلنت أن بلغت حصيلة القتلى من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيليّة والمعلومة هوياتهم، منذ بدء حرب غزة، 40 معتقلاً، منهم 14 من الضّفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، و2 من أراضي عام 1948، و24 من غزة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ المؤسسات كانت قد أعلنت عن 25 اسماً من القتلى من المعتقلين من كافة المناطق، واليوم تعلن عن 15 اسماً إضافيا من ضحايا حرب غزة ممن تلقت عنهم المؤسسات ردوداً عبر الجيش الإسرائيلي، أنهم ارتقوا في السّجون وتم إعلام عائلاتهم، باستثناء المعتقل إياد الرنتيسي، الذي أعلنت عنه صحيفة هآرتس العبرية أنه قُتل، ولم تتلق الهيئة حتى اليوم ردا واضحا من الجيش الإسرائيلي على قضيته.

وأكدت الهيئة أن المعطى المعلن عنه بشأن عدد القتلى من معتقلي غزة والبالغ عددهم 24، ليس "معطى نهائي" لعدد القتلى بين صفوف معتقلي غزة، و"الذي يقدر عددهم بالعشرات".