إيلاف من مدريد: بعد جدل طويل، ونزاع كبير بين اسبانيا وايطاليا، وكذلك اليهود، تم الكشف عن أصول كريستوفر كولومبوس، وفقاً لفحص الحمض النووي الذي استمر سنوات عدة، والمحصلة أنه ليس من جنوة الإيطالية، بل هو يهودي سفارديم اسباني.

فقد كشف الفيلم الوثائقي "حمض كولومبوس النووي: أصله الحقيقي" الذي بثته قناة RTVE الاسبانية عن اكتشافات متعددة حول كريستوفر كولومبوس، وقد تمت مناقشة أصوله وجيناته وتفاصيل أخرى خلال الفيلم الوثائقي.

وكان أكثر ما تم الحديث عنه هو أصله الحقيقي، وهو ما لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

ما هي أصول كريستوفر كولومبوس؟

وفقاً لصحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد تم كشف الفيلم الوثائقي "حمض كولومبوس النووي: أصله الحقيقي" الذي بثته قناة RTVE عن منظور جديد حول أصول كريستوفر كولومبوس، حيث قال إنه من أصل يهودي سفارديم إسباني ، وليس من جنوة أو إيطاليا.

واستند هذا إلى 22 عاما من البحث الجيني بقيادة عالم الطب الشرعي الاسباني خوسيه أنطونيو يورينتي، الذي فحص بقايا رفات كولومبوس وابنه فرناندو .

وبحسب النتائج التي جمعها عالم الطب الشرعي لورينتي، فإن الحمض النووي للميتوكوندريا والكروموسومات لفرناندو يظهر سمات يهودية، مما يشير إلى أصل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​​​أو في جزر البليار، والتي كانت أراضي تابعة لتاج أراغون في ذلك الوقت.

نظرية جنوة مرفوضة

هذا البحث يقمع ويرفض نظرية جنوة، حيث لم يكن هناك مجتمع يهودي في جنوة في القرن الخامس عشر.

في الواقع، يزعم فرانسيسك ألباردانير، المدافع عن نظرية الأصل الفالنسي، أن كولومبوس حصل على مساعدة من اليهود، مثل لويس دي سانتانجيل، الذي دعم مشروعه الاستكشافي للسفر إلى أميركا.

لم يكتب الإيطالية أبداً

يكشف هذا الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة TVE أيضا أن كولومبوس لم يكتب أبدًا باللغة الإيطالية، بل بالإسبانية، حتى في الرسائل الموجهة إلى جنوة، مما يعزز فرضية أصله الإسباني.

يقدم التحقيق وجهة نظر جديدة حول كولومبوس، الذي كان أصله لغزا محيراً تتنازعه الدول والحضارات، ولذلك فإن لهذا البحث الذي أجراه عالم الطب الشرعي خوسيه أنطونيو يورينتي، أهميته، فهو يقول إن هويته يهودية ومتوسطية، لذا سيظل كولومبوس حديث العالم، ومحور الجدل خلال الفترات المقبلة، فسوف يعترف البعض بهذه الخطوة العلمية، ولن يعترف بها البعض الآخر بالطبع.