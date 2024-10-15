إيلاف من القدس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يتذكر إن إسرائيل تأسست بقرار من الأمم المتحدة، معتبرا أنه لا يجب أن "يتنصل من قرارات" المنظمة الدولية في الوقت الراهن.

ونقل مشاركون في اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي عن ماكرون قوله خلال الجلسة "نتانياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة"، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية.

وتابع ماكرون: "بالتالي هذا ليس الوقت المناسب للتنصل من قرارات الأمم المتحدة"، في وقت تواصل إسرائيل هجومها على جنوب لبنان مستهدفة بقصف جوي مدمر مناطق محسوبة على حزب الله.

رد نتانياهو على ماكرون

رد نتنياهو لم يتأخر، حيث اعتبر أن "الانتصار" في حرب العام 1948 هو الذي أدى الى إنشاء دولة إسرائيل وليس صدور قرار من الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه: "تذكير لرئيس فرنسا: لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار في حرب الاستقلال الذي تحقق بدماء المقاتلين الأبطال، وبينهم العديد من الناجين من المحرقة، خصوصا من نظام فيشي في فرنسا".

وقبل أيام قليلة، دخل الطرفان مرة أخرى في شد وجذب، بعد دعوة ماكرون لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل للقتال في قطاع غزة.

واضطر نتنياهو كذلك للتعليق والقول إن "من المتوقع أن يقف أصدقاء إسرائيل خلفها، ولا يفرضوا عليها قيودا من شأنها تعزيز محور الشر الإيراني".

وأبلغ نتانياهو ماكرون خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، معارضته "وقف إطلاق النار من جانب واحد" مع حزب الله في لبنان.

وأوضح رئيس الوزراء أن "إسرائيل لن تقبل أي ترتيب لا يسمح بذلك، ولا يمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه وإعادة تسليحه".

لا للجزائر وجنوب أفريقيا

كما أعرب عن "دهشته" من خطة ماكرون لعقد مؤتمر دولي في لبنان يشارك فيه جنوب أفريقيا والجزائر، وهما دولتان من ألد أعداء إسرائيل دبلوماسيا.

وقال نتانياهو لماكرون إن هذه الدول "تنكر على إسرائيل الحق الأساسي في الدفاع عن النفس، وفي الواقع، تنكر حقها في الوجود".

وكان ماكرون، الذي يعتبر نفسه مؤيدًا قويًا للدولة اليهودية، معارضًا قويًا للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان. ودعا المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل. كما دعمت فرنسا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.