إيلاف من القدس: بعد مقتل رجل الشرطة الاسرائيلي عدير كادوش، سوف يتم الاعتراف بخطيبته (خطيبه) إيدي ليفي كأرمل إحدى المرات الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا القانون على زوجين من مجتمع المثليين منذ تعديل القانون في أواخر عام 2023، فكلاهما "رجل" وبينهما علاقة منذ 6 سنوات، وكانا على وشك الزواج الشهر المقبل، وفقاً لمصادر اسرائيلية.

ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بالشاب إيدي ليفي باعتباره خطيبة للرقيب أول عدير كادوش، فقد كانا يخططان للزواج في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث تعترف اسرائيل بزواج المثليين منذ عام 2006، على أن يتم عقد هذا الزواج خارج اسرائيل ثم العودة للبلاد من جديد.

كان عدير، الذي قُتل خلال الهجوم على الطريق رقم 4 الثلاثاء، يخطط للزواج من شريكته (شريكه) منذ 6 سنوات.

وسيكون الاعتراف بإيدي كأرمل إحدى المرات الأولى التي يتم فيها تطبيقه على زوجين من مجتمع المثليين، منذ تعديل القانون في أواخر عام 2023 .

وقال إيدي لموقع والا الإسرائيلي يوم الثلاثاء: "كان يقول لي دائما إنه سيموت بطلاً وأن الجميع سوف يتحدثون عنه، كنا معا لمدة 6 سنوات في علاقة، حلمنا بتأسيس منزل وتأسيس أسرة، كان من المفترض أن نتزوج في أقل من شهر، لا أصدق أنني أتحدث عنه في زمن الماضي".



