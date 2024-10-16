إيلاف من بروكسل: يريد الاتحاد الأوروبي ترحيل المهاجرين، وهو يحتاج إلى مساعدة بشار الأسد، خاصة أن سوريا هي الفيل في الغرفة حينما يتحدث زعماء الاتحاد الأوروبي عن الهجرة.

وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، إلى تطبيع العلاقات مع سوريا من أجل تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين، في الوقت الذي يتطلع فيه زعماء التيار الرئيسي إلى تكرار الشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة في جميع أنحاء القارة.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إنه "من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة، لخلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية وآمنة ومستدامة".

ووفقاً لتقرير "بوليتيكو" فقد تحول القمع العنيف الذي شنه بشار الأسد على المتظاهرين في عام 2011 إلى حرب أهلية دامية، واتُهمت حكومته باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها وممارسة التعذيب.

لقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2011. وقد نجا النظام واستمرت عملياته إلى حد كبير بسبب الدعم العسكري من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. ومنذ ذلك الحين توقفت الحرب الأهلية وواجه الرئيس السوري عزلة عالمية شبه كاملة.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لصحيفة بوليتيكو إن ميلوني تعتزم إثارة مسألة العلاقة مع دمشق خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل الخميس .

وتأتي هذه الدعوات من إحدى أكبر دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب حملة منسقة من جانب مجموعة من الدول الأخرى ، بعضها يضم أحزاباً يمينية متطرفة أو يمينية متطرفة في الحكومة (أو تدعم الحكومة)، مثل النمسا والمجر.

الأحزاب المناهضة للهجرة تتحرك

وتأتي الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع سوريا التي مزقتها الحرب بعد زيادة الدعم للأحزاب المناهضة للهجرة بعد الانتخابات الأوروبية في حزيران (يونيو) ، وهي على وجه التحديد التجمع الوطني في فرنسا وحزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا.

في الأسابيع الأخيرة، تعرض رئيس وزراء بولندا لانتقادات من المفوضية الأوروبية لقوله إن وارسو ستعلق حقوق اللجوء للمهاجرين القادمين إلى بولندا عبر بيلاروسيا، وأغلق المستشار الألماني أولاف شولتز حدود بلاده أمام جيران الاتحاد الأوروبي في أعقاب هجوم بسكين يُزعم أنه شمل مهاجرًا، وقال رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثًا ميشيل بارنييه إن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الترحيل يجب مراجعتها لتسريع عمليات الطرد.

وأكد أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ما قالته ميلوني، قائلاً إن العمليات البرية التي شنتها إسرائيل بعد غزوها للبنان في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) أضافت زخمًا للدفع نحو ترحيل المهاجرين السوريين.

مليون لاجئ سوري في أوروبا

ووفقًا للأمم المتحدة، فر ما يقرب من 200 ألف سوري ولبناني إلى سوريا منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) وفي أوروبا، وصل أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء سوري في السنوات العشر الماضية، وفقًا لبيانات عام 2021 من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن "الوضع في الشرق الأوسط غيّر النقاش بشكل كامل"، في إشارة إلى الحرب الحالية في لبنان.

لقد قاد الأسد حملة ترويجية لسنوات، حيث أخبر السوريين الذين فروا من البلاد أن العودة أصبحت آمنة الآن. في عام 2016، قال الأسد لمجموعة من الصحفيين الروس: "نحن نشجع كل سوري على العودة إلى سوريا".

وفي الآونة الأخيرة، قامت سوريا بتمويل حملة يقودها مؤثرون سوريون وغربيون لتنظيف صورة البلاد وتنشيط السياحة، التي كانت ميتة إلى حد كبير منذ عقد من الزمان.

التطبيع مع الأسد اقتراح "خفي"

ولكن المسؤولين لم يحددوا بعد كيف يمكن أن يحدث هذا التحول نحو تطبيع العلاقات. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: "لا أحد يقول: سنرفع الهاتف لنتصل بالأسد. لا أحد يجرؤ على إثارة هذا الموضوع، ولكنه اقتراح خفي من جانب البعض".

في تموز (يوليو)، دعت سبع دول من الاتحاد الأوروبي (النمسا وإيطاليا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونان وكرواتيا وقبرص) رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.

وقالت الدول إن الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في سوريا فضلاً عن المساعدة في إعادة المهاجرين إلى مناطق معينة من البلاد.

هولندا ترفض التطبيع مع الأسد

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب لصحيفة بوليتيكو إن هولندا غير مستعدة لدعم خطط استئناف المفاوضات مع سوريا لأنها لا تعتبر دولة آمنة وفقا للتقييم المحلي الهولندي.

وأضاف أن "السياسة الهولندية هي أن سوريا ليست آمنة لعودة طالبي اللجوء. وإذا حدث ذلك في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على الآلية برمتها التي تم نزع الصبغة السياسية عنها بالنسبة لهولندا لتقرر إلى أي مدى تكون سوريا آمنة بما يكفي لعودة المهاجرين".

وكان رد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على الرسالة التي وجهتها إليه سبع دول من الاتحاد الأوروبي مقتضبا.

وكتب جوزيب بوريل في رسالة مؤرخة في 28 آب (أغسطس) حصلت عليها بوليتيكو: "إن الطريقة التي يعمل بها النظام السوري منذ عقود معروفة وموثقة، بما في ذلك الدعم المباشر من روسيا وإيران".

"ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي كان دائما على استعداد لاستكشاف السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل."

لكن البعض داخل الاتحاد الأوروبي يصرون على أن الوقت قد حان على الأقل لبدء مناقشة، حتى وإن كان "من المبكر للغاية أن نقول ما إذا كان بوسعنا أن ننجح في أي شيء"، على حد تعبير أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن "الأسد موجود هناك، ولا يوجد أي تبرئة له، لكن أوروبا استوعبت أكثر من 1.2 مليون مواطن سوري".

"إن اقتراحنا هو تقييم منفتح: أين نقف، وإلى أين ينبغي لنا أن نذهب، لأننا ببساطة لا نحقق النتائج التي نرغب في تحقيقها".