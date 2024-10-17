إيلاف من لندن: "لن أحزن على وفاة السنوار إذا تأكدت"، هذا ما قاله وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، وقال إن المملكة المتحدة لا تزال تنتظر تأكيدًا من إسرائيل بأن زعيم حماس، يحيى السنوار، قد قُتل.

لكنه الوزير هيلي يقول إذا كان الأمر صحيحًا: "أنا شخصيًا لن أحزن على وفاة زعيم إرهابي مثل السنوار - شخص كان مسؤولاً عن الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر".

ويقول هيلي إنه والحكومة يدركون أن ذلك "لم يتسبب فقط في أظلم يوم دموي للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية، بل إنه تسبب أيضًا في أكثر من عام من الصراع ومستوى لا يطاق من الضحايا المدنيين الفلسطينيين".

وإلى ذلك، وفقًا لمصادر لـ(بي بي سي) مطلعة على الأمر، هناك حاليًا تقديرات متزايدة بأن يحيى السنوار قد مات، لكن التأكيد النهائي لا يزال مطلوبًا.