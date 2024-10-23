إيلاف من لندن: يجتمع وزراء المالية والتنمية في العالم في واشنطن العاصمة لمناقشة قضايا التنمية الدولية الملحة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، ستعلن بريطانيا عن تمويل لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة حول أولويات المساواة بين الجنسين.

وستصل وزيرة التنمية البريطانية آنيليز دودز إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة اليوم [23 أكتوبر] لسلسلة من المشاركات التي تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها الوزيرة بصفتها محافظ المملكة المتحدة لدى مجموعة البنك الدولي. تتزامن زيارتها مع حضور المستشار ريفز الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها المملكة المتحدة محافظتين إلى الاجتماعات.

المساواة بين الجنسين

وفي كلمة ستلقيها في المؤتمر غدًا [24 أكتوبر]، ستحدد الوزيرة أولوياتها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعلن عن استثمار بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني على مدى العامين المقبلين، واستمرار الدعم بعد ذلك، في مرفق مظلة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين.

ويدعم المرفق توليد بيانات وأدلة عالية الجودة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

واستفاد مرفق توليد البيانات من مرفق مظلة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين، الذي تلقى تمويلاً من المملكة المتحدة منذ عام 2012، على سبيل المثال، نصف مليون امرأة في رواندا تبين أنهن فقدن حقوقهن في الأراضي بسبب عدم حصولهن على شهادات زواج.

وفي نيجيريا، موّل البرنامج أبحاثًا حول فوائد التحويلات النقدية، والتي استخدمتها الحكومة لإبلاغ توسع برنامج سبل العيش الوطني، الذي يغطي أكثر من 4 ملايين أسرة معرضة للخطر.

وسوف يمكّن التمويل الجديد دعم المملكة المتحدة لمرفق مظلة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين من التوسع خارج أفريقيا إلى آسيا والمحيط الهادئ ودعم تطوير أساليب جديدة لجمع واستخدام بيانات النوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تصريح وزيرة التنمية

وقالت وزيرة التنمية البريطانية آنيليز دودز: إن مهمتي هي المساعدة في خلق عالم خالٍ من الفقر، على كوكب صالح للعيش، للجميع. والنساء والفتيات في قلب هذا.

وأضافت: لقد عادت بريطانيا بصوتها إلى الساحة العالمية. ونحن نلعب دورًا رائدًا مع البنك الدولي لتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم سيوفر مشاريع سيكون لها تأثير هائل على حياة النساء والفتيات وأوضاعهن الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ودفع النمو الاقتصادي.

وتأتي اجتماعات هذا العام في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالذكرى الثمانين لتأسيسهما وستجمع وزراء المالية والتنمية من جميع أنحاء العالم للاتفاق على نهج مشترك لمعالجة قضايا التنمية الدولية الملحة.