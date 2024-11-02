قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم السبت، إنها أمرت بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.



وقال بيان صادر عن "البنتاغون": "تماشياً مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأميركية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، وخفض التصعيد من خلال الردع والدبلوماسية، أمر وزير الدفاع بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وسرب مقاتلات والعديد من قاذفات القنابل بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز بي-52 في المنطقة".

وأضاف البيان: "ستبدأ هذه القوات بالوصول في الأشهر المقبلة مع استعداد مجموعة حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس أبراهام لينكولن للمغادرة".

وتابع: "تعتمد عمليات النشر هذه على القرار الأخير بنشر نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (THAAD) في إسرائيل بالإضافة إلى الموقف المستمر لوحدة الحملة البحرية البرمائية الجاهزة التابعة لوزارة الدفاع في شرق البحر الأبيض المتوسط".

قصف إسرائيلي على جباليا والنصيرات

Reuters

قتل عدد من الفلسطينيين، فجر السبت، وأصيب آخرون، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين.

كما قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب خمسة فلسطينيين عقب تجديد القوات الإسرائيلية القصف المدفعي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي قصف استهدف منزلاً لعائلة سلمان في بلدة جباليا شمالي القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، وإصابة قرابة 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية.