إيلاف من الرباط : أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الثلاثاء، أن المدرب الوطني، وليد الركراكي، استدعى مهاجم نادي تولوز الفرنسي، زكرياء أبو خلال، ليعوض إلياس أخوماش المصاب.

وأكد نادي فياريال الإسباني، الأحد، أن مهاجمه المغربي، أخوماش، يعاني من تمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، أصيب به يوم السبت الماضي خلال مباراة برسم الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الإسباني على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الدولي المغربي، الذي غادر الملعب على نقالة خلال فوز فريقه على ألافيس (3-0)، "يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي والتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى".

وسجل زكريا أبو خلال (24 سنة) أربعة أهداف هذا الموسم في إحدى عشرة مباراة خاضها رفقة تولوز. واستدعى الركراكي 26 لاعبا استعدادا لمباراتي المنتخب الوطني ضد الغابون يوم 15 نوفمبر بفرانسفيل وليسوتو يوم 18 من نفس الشهر على أرضية المركب الشرفي بمدينة وجدة. ويندرج هذان اللقاءان ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات (المجموعة ب) لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 بالمغرب. وسيعقد الركراكي مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء (السادسة مساء) بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، تليه حصة تدريبية مفتوحة أمام الصحافة خلال الدقائق الـ 15 الأولى.