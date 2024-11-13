إيلاف من لندن: عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن، يوم الأربعاء، عودة المنتصر، والتقى الرئيس المنتهية ولايته في يناير المقبل جو بايدن في البيت الأبيض.

وقد التقى الرئيسان في المكتب البيضاوي واتفقا على انتقال سلمي للسلطة. كما بدأت الزيارة بمصافحة ودية بين الرئيسين السابق والحالي.

وهنأ بايدن الرئيس المنتخب على نجاحه بالانتخابات. وقال إنه "يتطلع" إلى انتقال سهل للسلطة، وأضاف: "ومع ذلك، يمكننا التأكد من توفير ما تحتاجه، وسنحصل على فرصة للتحدث عن بعض ذلك اليوم".

بالمقابل، قبل ترامب التهنئة شاكراً سلفه. وأبلغ ترامب الرئيس الأميركي أن السياسة كانت "صعبة". وقال: "في كثير من الحالات، ليس العالم لطيفًا جدًا ولكنه عالم لطيف اليوم".

كما أكّد على أن العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن"، قائلا: "السياسة صعبة وليست عالما جميلا. لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير".

حملة تبرعات

وعلى صلة، تم إرسال بريد إلكتروني لجمع التبرعات إلى أنصار ترامب، أثناء لقاء الرئيس المنتخب بجو بايدن، وكان عنوان الموضوع "ترامب داخل البيت الأبيض" ووجه الناس لملء استطلاع رأي عبر الإنترنت حول ما يجب أن تكون أولويته.

غالبًا ما تقوم عملية جمع التبرعات للرئيس المنتخب بتوقيت رسائله بحيث يتم إرسالها عندما يظهر على المسرح أو في المحكمة.

ظهور جيل بايدن

وخلال اجتماع دونالد ترامب مع جو بايدن، ظهرت السيدة الأولى جيل بايدن أيضًا. وهي استقبلت الرئيس المنتخب عند وصوله إلى البيت الأبيض، وأعطته "رسالة تهنئة مكتوبة بخط اليد"، وفقًا لبيان من مكتبها.

كما عبرت الرسالة عن "استعداد فريقها للمساعدة في الانتقال"، كما جاء في البيان. وكانت تمت دعوة السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب لمقابلة السيدة بايدن، لكن ورد أنها رفضت الدعوة.