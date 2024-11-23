إيلاف من كييف: كشفت هئية الأركان الأوكرانية عن بعض الأرقام والاحصائيات التي تتعلق بالخسائر الروسية منذ بداية الصراع والحرب ضد أوكرانيا (منذ بداية الاجتياح الروسي في شباط - فبراير 2022) ، وهي أرقام في حال ثبوت صحتها، فإنها تمثل خسائر فادحة للجانب الروسي، لم يتعوقعا أشد المتشائمين في موسكو، أو أكثر المتفائلين في كييف والعواصم الغربية.

ووفقاً لبعض التحليلات السياسية، فإن الخسائر الروسية هي ما سعى إليه الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك ألمانيا، عن طريق استنزاف القدرات العسكرية الروسية بصورة تدريجية، حتى إذا لم يتم حسم المعركة في مواجهة جيش فلاديمير بوتين.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وتحديداً من 22 إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، خسر الجيش الروسي 1420 جنديًا على الجبهة، وفي المجموع، بلغت خسائر الاتحاد الروسي منذ بدء الحرب الشاملة ضد أوكرانيا 729.720 (أي 730 ألف جندي تقريباً).

وأفاد بذلك موقع RBC-Ukraine نقلاً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن أن الخسائر الروسية، على مستوى الأفراد والمعدات كالآتي:

- الأفراد - حوالي 729.720 شخصاً.

- الدبابات - 9419 .

- المركبات المدرعة القتالية - 19.192 وحدة.

- أنظمة المدفعية - 20.760 وحدة.

- الصواريخ متعددة الإطلاق - 1254 وحدة.

- أنظمة الدفاع الجوي - 1004 وحدة.

- الطائرات - 369 وحدة.

- المروحيات - 329 وحدة.

- الطائرات بدون طيار ذات المستوى التشغيلي التكتيكي - 19.365 وحدة.

- الصواريخ المجنحة - 2764 وحدة.

- السفن/القوارب - 28 وحدة.

- الغواصات - وحدة واحدة.

- المعدات الآلية وشاحنات الصهاريج - 29.850 وحدة.

- المعدات الخاصة - 3678 وحدة.