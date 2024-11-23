دمر الطيران الإسرائيلي، فجر السبت، بالكامل مبنى سكنياً مكوّن من ثمانية طوابق بخمسة صواريخ في شارع المأمون بمنطقة البسطة الفوقا، في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة الفوقا أدت في حصيلة أولية إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد قالت في وقت سابق أن العاصمة اللبنانية "استفاقت على مجزرة مروعة، وأن فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون".

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء رويترز أن الانفجارات هزت بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش). وقالت مصادر أمنية إن أربع قنابل على الأقل أطلقت في الهجوم، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم استخدام خمس قنابل "خارقة للتحصينات" في هجوم البسطة.

وألحقت الضربة أضراراً بعدد من المباني المجاورة، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمد الدخان تتصاعد من حفرة ضخمة بعد انهيار أحد المباني.

ولم يصدر أي تعليق فوري على الضربة من الجيش الإسرائيلي، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني قوله إن المستهدف من الغارة على منطقة البسطة في بيروت هو مسؤول العمليات في حزب الله محمد حيدر، ولم يصدر أي تعليق من حزب الله حتى اللحظة.

https://twitter.com/Haidar04375101/status/1860159874694545661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1860159874694545661%7Ctwgr%5Ed050b494d6acb731c313024b4a1182076bfe9129%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Farticles%2Fc62l12xgy6po

وهذا رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة في وسط بيروت، فيما شنت إسرائيل معظم هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصباح السبت، استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية إن "العدو نفذ غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية، منطقة الحدث محيط الجامعة اللبنانية".

وتأتي الغارة على منطقة الحدث بعد قرابة ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء منطقتي الحدث وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت من السكان تمهيداً لقصفهما.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الحدث

🔸شويفات العمروسية



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/8blJGf5wqO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق الجمعة وليل الجمعة السبت، عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الوكالة الوطنية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مبانٍ، اثنان منها يقعان على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الشياح التي لا تزال مكتظة بالسكان وتضم الكثير من مراكز التسوق، بعد إنذارات إخلاء إسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" أن سلسلة الغارات الجوية التي ضربت الضاحية الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، استهدفت " مستودع أسلحة وبنى تحتية إرهابية".

#عاجل جيش الدفاع شن سلسة غارات استهدفت أهداف إرهابية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مستودع أسلحة وبنى… pic.twitter.com/kfBZn0EeDB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024

وفي جنوب لبنان، أفاد الدفاع المدني، صباح السبت، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مجموعة صيادين عند شاطئ مدينة صور.

وشهدت بلدة الخيام جنوبي لبنان، طوال الليل حتى صباح اليوم، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي "كثف غاراته على بلدة الخيام، و وقصفت مدفعيته وسط البلدة وأطرافها بالقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي "أطلق القذائف الفوسفورية على منطقة الجلاحية شمال بلدة الخيام".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، كلاً من إسرائيل ولبنان في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار هوكستين إلى إحراز بعض التقدم - لكنه لم يعلق علناً على أي تفاصيل.