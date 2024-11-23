إيلاف من واشنطن: اتُهمت باميلا بوندي، المرشحة لمنصب المدعي العام في الولايات المتحدة (وزارة العدل)، بسرقة كلب من فصيلة سانت برنارد في معركة قانونية طويلة.

كانت بام بوندي، مرشحة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب المدعي العام، قد دخلت في معركة قانونية مع زوجين من لويزيانا حول كلب يدعى تانك - واتُهمت بسرقة الكلب، وفقاً لتقرير "نيويورك بوست".

يعود تاريخ الخلاف إلى عام 2005، عندما وضع مالكا تانك، ستيف ودورين كوتور، الكلب من فصيلة سانت برنارد في ملجأ للحيوانات في لويزيانا قبل إعصار كاترينا.

تم تسليم تانك لاحقًا إلى جمعية بينيلاس الإنسانية في فلوريدا وتبنته في النهاية بوندي، 59 عامًا، وأطلق عليه اسم نوح، حسبما ذكرت صحيفة تامبا باي تايمز .

كانت بوندي ناشطة بارزة في مجال حقوق الحيوان خلال فترة عملها كمدعية عامة لولاية فلوريدا - وغالبًا ما كانت تحضر كلاب الإنقاذ إلى اجتماعات مجلس الوزراء - ودعمت إجراء اقتراع لحظر سباقات الكلاب في ولاية صن شاين في عام 2018.

وكان تانك واحدًا من آلاف الكلاب التي انفصلت عن أصحابها خلال العاصفة الكارثية، التي دمرت عشرات الآلاف من المنازل وأدت إلى وفاة 1392 شخصًا.

وفي نهاية المطاف، تمكن آل كوتور من تعقب تانك إلى منطقة خليج تامبا وبوندي في عام 2006، لكن المدعي العام في فلوريدا لم يرغب في إعادة الحيوان، وفقًا للصحيفة.

الكلب تعرض لإهمال شديد

وقالت بوندي إن تانك تعرض "لإهمال شديد" وإساءة معاملة أثناء وجوده تحت رعاية عائلة كوتور، وأكدت أنه سيكون من الأفضل أن يبقى الكلب معها.

"كان يموت من ديدان القلب، التي ملأت قلبه"، هكذا قالت لصحيفة سانت بطرسبرغ تايمز . "لقد أخذت كلبًا كان عبارة عن هيكل عظمي يمشي. هذا ما كان عليه قبل الإعصار".

"إذا اعتقدت أنني أرسله إلى بيئة مستقرة، حيث سيتم رعايته، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر، فسأضعه في سيارتي وأقود بنفسي"، قال بوندي.

دعوى قضائية لاستعادة الكلب

ونفى آل كوتور الاتهامات بالإهمال، زاعمين أن مشكلة دودة القلب كانت حالة طبية طويلة الأمد، وفي نهاية المطاف رفعوا دعوى قضائية ضد بوندي مطالبين بإعادة تانك.

واستمرت الدراما القانونية لمدة 16 شهراً، وتم عرضها على شبكة سي إن إن، وفوكس نيوز، وصفحات مجلة بيبول.

وتوصل الجانبان إلى تسوية قبل وقت قصير من وصول القضية إلى المحاكمة، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الشروط، استعاد الزوجان كوتور كلبهما.

ورغم أن الأمور انتهت رسميًا بشكل ودي، إلا أن الزوجين وبوندي سرعان ما انقطع الاتصال بينهما.

قالت دورين كوتور، التي توفيت في تشرين الأول (أكتوبر)، لصحيفة سانت بطرسبرغ تايمز في عام 2010 من منزلها الذي أعيد بناؤه في لويزيانا: "لقد سرقت كلبي" .

في الحملة الناجحة التي خاضتها بوندي لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا في عام 2010، أصرت على أن المسألة تمت تسويتها وأنها تلقت "قدرًا هائلاً من الدعم من الناس ونشطاء حقوق الحيوان" بشأن هذه القضية.