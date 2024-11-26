إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة إلى ضرورة وقف الصراع في الشرق الأوسط فورا مع احترام جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وغير المقاتلين.

جاء ذلك في بيان ألقته السيدة جوانا روبر، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أمام الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وقال البيان إن اتفاقية الأسلحة الكيميائية إنجاز استثنائي وتظل المملكة المتحدة ملتزمة تمامًا بتنفيذها الكامل.

لقد مولت المملكة المتحدة وساعدت في تقديم تدريب إقليمي في شرق إفريقيا منذ عام 2016، وسندعم تدريبًا مماثلاً في منطقة البحر الكاريبي في عام 2025. وفي هذا العام وحده، دعمنا مختبرات في البرازيل وتشيلي وكينيا ونيجيريا للعمل نحو الحصول على وضع المختبر المعين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسوف نواصل الشراكة مع السلطات الوطنية الأخرى لبناء القدرات.

مخاطر جديدة

وأضاف أن التقنيات الجديدة سوف تحول عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يخلق مخاطر جديدة وفرص جديدة. ونحن نرحب بقيادة المدير العام بشأن هذه القضية وأشكر المغرب على استضافة مؤتمر مهم الشهر الماضي حول الذكاء الاصطناعي واتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأشادت السفيرة البريطانية بالعمل على تعزيز التمثيل الجغرافي والتنوع بين الجنسين، وإجراء تحسينات تقنية مهمة على سياسة الحيازة. كما رحبت بممثلي المجتمع المدني الذين ينضمون إلينا هذا الأسبوع. إن الأوساط الأكاديمية والصناعة والمنظمات غير الحكومية شركاء أساسيون في مهمتنا للقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وقالت: على الرغم من التقدم المهم، فإن اتفاقية الأسلحة الكيميائية مهددة. ولا تزال الأسلحة الكيميائية موجودة في هذا العالم على الرغم من الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في السنوات الأخيرة.

ونوه البيان إلى أن المملكة تتمتع المتحدة بخبرة مباشرة في هجوم بالأسلحة الكيميائية على أرضنا. في هذا الأسبوع، في اليوم الدولي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، ستكون أفكاري مع عائلة دون ستورجيس وضحايا الهجوم الروسي بغاز نوفيتشوك في سالزبوري في عام 2018. والتحقيق في وفاتها جارٍ الآن.

روسيا

وقال: دعونا نكون واضحين: على الرغم مما تدعيه، تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا. نشكر أوكرانيا على مشاركة التقرير من أحدث زيارة مساعدة فنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد التقرير وجود عوامل مكافحة الشغب في العينات التي جمعتها أوكرانيا من الخطوط الأمامية. وهذا ليس مفاجئًا. لقد تفاخر الجيش الروسي باستخدامه لعوامل مكافحة الشغب ووثقت أوكرانيا آلاف الحوادث. يمكننا الآن إضافة تقرير شامل محايد إلى هذه الثروة المتزايدة من الأدلة.

وإذا فشلنا في الاستجابة لانتهاكات روسيا للاتفاقية، فإننا نعرض المبادئ الأساسية للاتفاقية للخطر. في أكتوبر/تشرين الأول، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المتورطين في الاستخدام الروسي للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

سوريا

وقال البيان البريطاني: في هذا الوقت من عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد، نشعر بقلق متزايد إزاء اختفاء آلاف ذخائر الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها نظام الأسد ومئات الأطنان من المواد الكيميائية. وقد أصدر فريق تقييم الإعلان التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا العام المزيد من الأدلة على إنتاج الأسلحة الكيميائية وتسليحها دون إعلان.

وتابع قائلا: إن التدمير الكامل والقابل للتحقق لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي يمتلكه الأسد هو الوسيلة الوحيدة المضمونة لحماية الشعب السوري ومنع انتشار المنظمات الإرهابية. وكان قرار العام الماضي بشأن معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتهديد الاستخدام المستقبلي خطوة مهمة إلى الأمام ونحن نشجع جميع الدول على التنفيذ الكامل لتوصياته.

ويجب علينا أيضًا أن نواصل تقديم دعمنا الكامل لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق والتحديد، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة.

وخلص البيان إلى القول: في يونيو/حزيران 2025، سنحتفل بمرور 100 عام على توقيع بروتوكول جنيف. إن الأسلحة الكيميائية رعب يجب أن يُسلَّم إلى التاريخ. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين علينا أن نقف معًا للدفاع عن الاتفاقية في عالم متغير ومحاسبة كل من يستخدم هذه الأسلحة المروعة.