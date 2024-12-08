إيلاف من بيروت: قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن مصير سوريا هو مسؤولية الشعب السوري وحده ويجب متابعته دون فرض أجنبي أو تدخل مدمر، وذلك بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة بحليف طهران بشار الأسد.

وتشير مذكرة داخلية اطلعت عليها "نيويورك تايمز" إلى الوضع كما لو أن "إيران قبلت سقوط الأسد وفقدت إرادة المقاومة"، فقد كشف تقرير حصري لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية السبت أن إيران أدارت ظهرها لحليفتها سوريا عندما أطاحت قوات المعارضة بالنظام .

ووفقاً لمذكرة داخلية من أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز ، وُصف الوضع في سوريا بأنه "غريب ولا يصدق". وجاء في المذكرة أن الأمر يبدو كما لو أن "إيران قبلت سقوط الأسد وفقدت الرغبة في المقاومة".

طهران لا تشعر بالقلق من "الثوار السنة"

بالإضافة إلى ذلك، تحولت وسائل الإعلام الإيرانية من وصف المتمردين السنة بـ "الإرهابيين الكفار" إلى "الجماعات المسلحة"، وذكرت أنهم يعاملون الأقليات الشيعية بشكل جيد حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز .

وقد اعترفت إيران بأن الانتكاسات الحالية التي يتعرض لها النظام السوري تشكل تحدياً لـ "محور المقاومة" الإقليمي، الذي يتألف من حزب الله، وحماس، والحوثيين، والميليشيات العراقية، والنظام السوري، وجماعات أخرى.

ووفقاً للتقرير الحصري، فقد دعمت إيران الرئيس السوري بشار الأسد لعقود من الزمن، وساعدته على النجاة من الحرب الأهلية التي هددت حكمه.

وتستخدم إيران أيضًا سوريا كطريق لتزويد حزب الله بالأسلحة في غرب البلاد.

ومع ذلك، قررت إيران أن تنأى بنفسها عن الأسد، ومن المحتمل أن تتخلى عن كل ما بنته وقاتلت للحفاظ عليه في سوريا على مدار الأربعين عامًا الماضية، والتي كانت موطئ قدمها الأساسي في العالم العربي، حسبما ذكر التقرير.