إيلاف من دمشق: بعدما شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي على أن الوضع السوري حساس جدا ويتطلب المزيد من التشاور معلناً عن مزيد من المبادرات ستأتي قريباً، كشف جديد على الملف.

فقد أعلن مسؤول إيراني كبير اليوم الجمعة، أن إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الرئيس بشار الأسد في معركته، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن القرار الآن هو أن تكثف سوريا وروسيا الضربات الجوية، وهو ما تم فعلاً خلال الساعات الأخيرة.

كما أضاف أنه من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا.

وتابع أن بلاد اتخذت طهران كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات.

وكشف عن أن طهران تقدم دعما مخابراتيا ودعما يتعلق بالأقمار الاصطناعية لسوريا.