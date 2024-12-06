إيلاف من دمشق: علقت وزارة إعلام النظام السوري، الخميس، على مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس بشار الأسد، متحدثا عن "التنحي ونقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي، يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد".

فيما نوهت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن تلك الفيديوهات "تستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها، لخلق الفوضى والإرباك بين المواطنين".

وسيطرت الفصائل المعارضة المسلحة، الخميس، على مدينة حماة وسط البلاد، وذلك بعد سيطرة عناصرها على حلب، ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن جيش النظام السوري الانسحاب من حماة، التي خرجت عن سيطرته لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، مشيرا إلى أنه قرر "إعادة التموضع"، لـ"حماية المدنيين" والتجهيز لمواجهة "الإرهابيين".

كما أعلن وزير الدفاع السوري، علي عباس، الخميس، أن قوات جيش النظام "ما زالت في محيط مدينة حماة"، مؤكدا أن ما حصل هو "إعادة تموضع وانتشار".

واعتبر أن "ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت".

فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عشرات الآلاف من سكان الأحياء العلوية في مدينة حمص وسط البلاد، نزحوا بعد إعلان الجيش انسحابه من حماة التي تربط العاصمة دمشق بمدينة حلب، مرورا بحمص.

وتضم حمص، التي لقبها ناشطون معارضون "عاصمة الثورة"، بعدما شهدت كبرى التظاهرات الشعبية المناوئة للنظام عام 2011، أحياء ذات غالبية علوية، الأقلية التي يتحدر منها الأسد ويعد الساحل السوري معقلها، وفق فرانس برس.