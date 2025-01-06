إيلاف من أبوظبي: أكد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان موقف بلاده الثابت المتمثل في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وقال بن زايد في لقاء مع وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني: "نؤكد دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وندعم تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار".

ووصل الوزير الشيباني اليوم إلى الإمارات قادما من دولة قطر على رأس وفد يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن زيارة الوفد السوري إلى الإمارات تهدف لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة للوفد السوري تشمل 3 دول عربية تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي وتشمل دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".

كما سبق أن قام الشيباني بزيارة للملكة العربية السعودية، ممايؤشر إلى أن النظام السوري الجديد يتلقى دعماً ومساندة من السعودية، وقطر، والإمارات، والأردن، في الوقت الذي يتسم موقف مصر من النظام السوري بالغموض والتردد على الرغم من اتصال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي بنظيره السوري، إلا أن مصر لم ترسل وفداً دبلوماسياً إلى سوريا، ولم تستقبل وزير خارجيتها الشيباني، ولم يتم رفع العلم السوري على السفارة السورية في القاهرة اعترافاً بالنظام الجديد حتى الآن.

مصر تمنع دخول السوريين أراضيها

وفي حين وضعت مصر اشتراطات جديدة بشأن دخول سوريين إلى البلاد، أعلنت السفارة السورية في القاهرة، الخميس، عن تيسيرات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر والعودة إلى بلادهم.

وحسب قرار للطيران المدني المصري جرى التأكيد على شركات السفر والطيران بـ"عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد"، وتوعدت "سلطة الطيران" بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة للقرار.

تأتي الاشتراطات المصرية الجديدة، بعد أيام من إصدار السلطات المصرية قراراً بعدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأميركية والكندية، وحاملي تأشيرات دول (شنغن) دون موافقة أمنية مسبقة.