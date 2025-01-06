إيلاف من القدس: يقف عنصر سابق في حزب الله "وصفته الصحافة العبرية بالإرهابي" وراء المؤسسة الحقوقية التي تقوم بفضح جنود الجيش الإسرائيلي، والتحريض على القبض عليهم لمحاكمتهم بجرائم الحرب في غزة، وذلك حينما يتحركون خارج إسرائيل بهدف السياحة والسفر، أو لأي أسباب أخرى.

ووصفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية دياب أبو جهجه في ملف شخصي مسرب بأنه "عميل سابق لحزب الله".

وفي الوقت الذي تصفه الميديا الإسرائيلية بالإرهاربي، فإن مصادر أخرى أشارت إلى أنه مسلم معتدل، وهو لبناني حاصل على الجنسية البلجيكية، ويملك قدرات خاصة في النقاش والحوار، فقد وصف رودريك فان جريكين من معهد مناقشة هولندي أبو جهجه بأن يملك موهبة خالصة مثالية في النقاش، كما جذب أبو جهجه كمتحدث منفرد حشودًا كبيرة جدًا واستطاع اطلاعهم على أسبابه.

وقد كتب العالم اللغوي الشهير البروفيسور سي. ديلانتشير فصلاً عن خطاب أبو جهجه في كتاب نشرته جامعة كامبريدج عام 2007، كما قدم ورقة نقاشية عن قوة الاستعارات في خطاب دياب أبو جهجه وقدمها إلى مؤتمر أكاديمي في السويد.

لبناني بلجيكي

وبعيداً عن تفاصيل التقرير الإسرائيلي عن أبو جهجه فهو وفقاً لويكيبديا من مواليد 24 يونيو (حزيران) 1971 في حانين في لبنان، وهو ناشط سياسي عربي وكاتب نشط في أوروبا بين عامي 2001 و2007.

وهو مؤسس وزعيم سابق لما يسمى جامعة الدول العربية الأوروبية التي تمثل حركة قومية تدعم مصالح المهاجرين المسلمين في أوروبا. منذ ذلك الحين، ابتعد أبو جهجه عن سياسة الهوية وأصبح يعمل بإطار غير عرقي وعلماني ويساري.

عاد للقتال في حرب 2006

ووفاً لتقرير "جيروزاليم بوست" اعترف دياب أبو جهجه، الرجل الذي يقف وراء مؤسسة هند رجب التي كانت تقوم بتتبع جنود إسرائيليين والسعي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في دول أجنبية، بالانضمام إلى حزب الله عندما كان شابًا وأشار إلى أنه كان عائداً إلى لبنان للقتال في حرب عام 2006، وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن مؤسسته السابقة ومقابلة قديمة مع صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب موقع "أرشيف الإنترنت"، نشرت الرابطة العربية الأوروبية التي أسسها على موقعها الإلكتروني مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2003 اعترف فيه الناشط بانتمائه لحزب الله . وذكر المقال أنه "قال إنه انضم إلى مقاومة حزب الله ضد إسرائيل".

"لقد تلقيت بعض التدريب العسكري، وما زلت فخوراً جداً بذلك"، هذا ما قاله لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2003، واعترف أبو جهجه أيضًا بأنه كذب بشأن خلافه مع قيادة حزب الله عندما كان يطلب اللجوء في بلجيكا.

اللاجئون يختلقون القصص

وقال "معظم طالبي اللجوء يختلقون قصة، وقلت إنني كنت على خلاف مع قادة حزب الله. كانت مجرد خدعة سياسية بسيطة للحصول على أوراقي".

في اليوم التالي لبدء حرب لبنان الثانية عام 2006، أعلن أبو جهجه أنه عائد إلى لبنان، وأنه قد يموت في قتال ما ضد الصهاينة.

"لم أعد أرغب في الكتابة، ولم أعد أرغب في الحديث، فلسطين تنزف، ولبنان ينزف، والأمة العربية كلها تنزف. لا توجد كلمات تستحق أن تُقال، كل ما أفكر فيه هو إيجاد طريقة للدخول إلى الوطن، والتواجد هناك بين شعبي، وسوف أجد هذه الطريقة"، هكذا كتب في نسخة أرشيفية من مقال نشر في صحيفة "الشرق الأوسط" في 13 تموز (يوليو) 2006. "قد يكون هذا آخر نص أكتبه قبل العودة إلى الوطن في رحلة قد تكون الأخيرة".

"جهجه يعلن النصر"

وفي مقال لاحق لم يتضمن سوى الفقرة الأولى منه في لقطات نشرت على الموقع الإلكتروني، أكد أبو جهجه أنه كان في لبنان، معلناً النصر، وكانت صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله تنشر ملفاً خاصاً به كمؤلف، لكن تم حذفه.

في تشرين الأول (أكتوبر)، نشرت منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية صورة زعمت أنها تظهر أبو جهجه وهو يحمل بندقية كلاشينكوف ويرتدي حزام قتال. وفي منشور على مدونته عام 2015، زعم أنه كان يدافع عن منزله من التهديد المحتمل من جار سلفي مسلح عندما صورته زوجته لأنها "وجدت ذلك مشهدًا مثيرًا". وقال إن آخرين استخدموا ذلك كدليل على أنه إرهابي.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي تشيكلي مساء الأحد إن أبو جهجاه أعلن في وقت سابق عن علاقاته بحزب الله، وزعم أنه قاد "جولات لحزب الله في أوروبا".

عميل أجنبي

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، وصفه عضو الحزب القومي الفلمنكي فيليب دوينتر بأنه "عميل أجنبي، يتم توجيهه ودفع أمواله من الخارج".

إن الرابطة العربية الأوروبية، التي وصفها مؤسسها في رسالة عام 2005 بأنها "منظمة قومية عربية تتمسك بالإسلام كمصدر للإلهام"، تنشر بشكل روتيني بيانات من حزب الله على موقعها على الإنترنت ومقالات تشيد بالجماعة.

ويبدو أنها نشرت مقابلة عام 2007 مع الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم. وعندما قُتل الرجل الثاني في حزب الله عماد مغنية في عام 2008، حذر أبو جهجاه من أن الجماعة الإرهابية قد ترد "بعصر من المواجهة الشاملة بلا حدود ولا محرمات".

دعم المنظمات الارهابية

وفي الذكرى الأولى لحرب 2006، وصفت الجماعة "النصر الإلهي" الذي حققته "المقاومة العربية بقيادة حزب الله".

لدى أبو جهجه تاريخ طويل في دعم المنظمات الإرهابية إلى جانب حزب الله، حيث أصدر دعمه للهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر)

"إن هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين الذين يدخلون هذه المستوطنات هم جميعًا لاجئون تم تطهير آبائهم عرقيًا من هذه القرى في عامي 1948 و 1967، كما كتب على X في 7 أكتوبر (تشرين الأول) : "أي شخص يتجاهل هذه الحقيقة لا يشارك بشكل جدي في محادثة ولكنه ينشر الدعاية الإسرائيلية، سواء عن عمد أو بغير قصد".

وفي عام 2002، قاد أبو جهجه مسيرات حاشدة للثناء على الانتفاضة الثانية، بحسب رابطة علماء فلسطين. وفي تلك المسيرة، دعا إلى "الدعم غير المشروط للمقاومة الفلسطينية للمحتل بكل الوسائل اللازمة ومن دون أي عقدة".

وفي عام 2003، أحيت الرابطة ذكرى الانتفاضة الأولى، مؤكدة أنها ستظل "وفيةً للانتفاضة والمقاومة الفلسطينية. وتثق رابطة علماء فلسطين في أن مقاومة الشعب، بكل أشكالها، هي السبيل الذي سيقود إلى النصر".

ورغم أن أبو جهجه أكد أنه لا يتفق مع حماس من الناحية الأيديولوجية، إلا أنه أوضح أنه يؤيدها بسبب دورها في حركة "المقاومة".

وفي معرض رده على فوز حماس في الانتخابات عام 2006، قال: "إنه يوم مجيد أيضاً لأن خيار المقاومة والتحرير الكامل لفلسطين من البحر إلى نهر الأردن ،كل فلسطين التاريخية ".

وأدانت جمعية علماء فلسطين اغتيال مؤسس حركة حماس أحمد ياسين في عام 2004، قائلة إنها "حزنت بشدة على خسارته"، وأكدت أنه كان "قدوة للكثير منا".

وفي عام 2005، أصدرت الجامعة تكريماً لجورج عبدالله من الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، الذي تورط في مقتل دبلوماسي إسرائيلي وضابط عسكري أميركي.

دعم قتل الجنود

وكان أبو جهجه قد أيد في السابق قتل الجنود الأميركيين والبريطانيين والهولنديين بسبب مشاركتهم في الحرب في العراق. وذكرت صحيفة هيت لاتستي نيوز أنه قال: "إنني أعتبر كل وفاة لجندي أميركي أو بريطاني أو هولندي بمثابة انتصار".

وزعم رئيس مؤسسة هند رجب أنه تعرض لتشويه في منشور على مدونته عام 2015، موضحًا أنه لم يفرح بأي موت، لكن "الفرح بانتصار مقاومة الشعب ضد الاحتلال أمر آخر".

وأضاف أبو جهجه: "كل جندي يشارك في احتلال غير قانوني هو هدف مشروع للمقاومة".

وذكرت صحيفة الغارديان في عام 2015 أن أبو جهجه وصف مرتكبي هجمات 11 أيلول (سبتمبر) بالمجرمين، لكنه قال إن الهجوم الإرهابي ترك لديه "شعورا حلواً بالانتقام".

وفي عام 2005، أعلن دعمه لطرد الإسرائيليين من إسرائيل ونقلهم إلى ألمانيا، كما اقترح الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد، وقال أبو جهجه: "إن المسؤولين عن حل المشكلة هم الذين خلقوها".

وقد وقع أبو جهجه وكريم حسون، أحد مؤسسي مؤسسة هند رجب المولودة في لبنان، على نداء في عام 2009 يطالب بشطب حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقد كرر هذا النداء بيانات رابطة العمل الأوروبي في عام 2002 التي طالبت "بحذف جميع جماعات المقاومة الفلسطينية من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".

وقالت الرابطة في بيانها: "إن قرار أوروبا بتوسيع قائمتها المزعومة للإرهاب لتشمل منظمات المقاومة الفلسطينية هو قرار غير عادل وغير مقبول على الإطلاق.

فهو قرار غير عادل لأنه يجرم نضال شعب محاصر ويتعرض للهجوم من قبل أحد أقوى الجيوش على وجه الأرض، وهو شعب يقاتل من أجل حريته بالإمكانات المحدودة المتاحة له. وإذا كنتم تريدون من الشعب الفلسطيني أن يتوقف عن استخدام التفجيرات الانتحارية، فامنحوه الفرصة لتدمير الدبابات التي تفجر الأطفال الفلسطينيين إلى أشلاء".

"إن حزب العدالة والتنمية سيواصل دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني حتى هزيمة الصهيونية بشكل كامل وتحرير فلسطين بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم."