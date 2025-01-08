إيلاف من لندن: أعلن مساعد محافظ بوشهر، جنوبي إيران، إحسان جهانيان، عن منع توظيف وإقامة الأجانب والمهاجرين ضمن نطاق 5 كيلومترات حول محطة بوشهر النووية وفي مدن كناوة وديلم وعسلوية.

وأضاف أنه إذا لم يغادر الأجانب هذه المناطق بأسرع وقت، فسيتم إلغاء وثائق إقامتهم وترحيلهم من البلاد.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن التخطيط جار لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية بحلول العام 2041.

وقال تتم متابعة إنشاء الوحدتين 2 و3 من محطة بوشهر النووية بأنشطة مبذولة على مدار الساعة.

وقال إسلامي في لقاء مع أعضاء لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي الثلاثاء الماضي :"يتزامن هذا العام مع مرور خمسين عاماً على تأسيس منظمة الطاقة الذرية في البلاد، ورغم خمسة عقود من النشاط، لم نقطع الكثير من الطرق بعد، وأمامنا أيضًا طرق لا حصر لها للأمام".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: "شهدنا في هذه السنوات العديد من حالات الصعود والهبوط، وجرت ممارسة الكثير من الضغوط السياسية على إيران في الساحة الدولية، لأننا دخلنا المنطقة المحظورة للتقنيات الجديدة الواقعة تحت تصرف نظام الهيمنة العالمي".