إيلاف من لندن: لا أحد آمن في ديار ترامب "حتى أمير الظلام"، هذه العبارة وردت مع استمرار الجدل حول مصير اللورد ماندلسون وهل سيوافق الرئيس الأميركي ترامب عليه كسفير لبريطانيا أم أنه سيرفضه.

ووسط النقاشات السياسية المحتدمة حول مستقبل التعيينات الدبلوماسية البريطانية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية كاريكاتيراً بريشة رسامها الشهير باتريك بلوير، يسلط الضوء على مصير اللورد ماندلسون، الذي تم تعيينه سابقاً سفيراً لصاحب الجلالة في واشنطن.

كاريكاتير

ويُظهر الكاريكاتور الرئيس ترامب وهو يستعرض سلسلة من القرارات التي أصدرها فور دخوله المكتب البيضاوي، حيث وُضعت ملفات تتعلق بالمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في سلة المهملات، بينما احتفظ ترامب بالملفات التي تعزز مصلحة السياسي البريطاني نايجل فراج ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

يشار إلى أن قرار رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعيين اللورد ماندلسون سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة أثار في حينه الرعب من جانب إدارة ترامب حتى قبل بدء ولايتها الثانية.

ووسط الجدل حول مصير السفير ماندلسون، تقول مصادر بريطانية إنه مع عودة ترامب في ولاية ثانية إلى المسرح العالمي، لا يمكن للخطاب الصادر عن رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، ظاهريًا، أن يبدو أكثر ثقة في الروابط بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تاريخ مشترك

على أنه في تصريحات صدرت مساء الأحد الماضي، تحدث رئيس الوزراء عن تاريخ مشترك في محاربة الأعداء المشتركين وتعميق العلاقة الخاصة. ولكن خلف الكواليس، هناك قدر أقل بكثير من اليقين بأن كل شيء على ما يرام.

ويرى مراقبون أنه لن يتم اختبار هذا الأمر بشكل أسرع وضوحا من موقف البيت الأبيض وحلفاء ترامب والرئيس نفسه تجاه اللورد بيتر ماندلسون - الرجل الذي يأمل داونينغ ستريت أن يكون السفير البريطاني القادم في واشنطن.

وفي وقت ما من فبراير/شباط المقبل، سيطير اللورد ماندلسون - المعروف باسم أمير الظلام منذ أيامه كأحد أعمدة حزب العمال الجديد في عهد توني بلير، إلى واشنطن لتقديم أوراق اعتماده للرئيس الجديد، وهو شرط مسبق لبدء العمل في الوظيفة.

ولكن في الحقيقة، لا أحد يعرف حقًا ما سيحدث في تلك المرحلة: ما إذا كان سيتم قبوله، وما إذا كان اللورد ماندلسون سيكون قادرًا على الحصول على الوظيفة التي كلفه بها ستارمر.

ولمواجهة أي قرار من جانب ترامب، تقول مصادر بريطانية إنه سيتم بذل جهد دبلوماسي كامل النطاق على مدار الأسابيع المقبلة لتأمين منصب اللورد ماندلسون. مؤكدة أن المخاطر عالية، بسبب الطريقة التي تعامل بها 10 داونينغ ستريت مع هذا الاختيار.

خصوصا وأن العلاقات السياسية بين حزب العمال والجمهوريين المؤيدين لترامب متوترة بشدة وساءت مؤخرًا، وقد يتجلى الكثير من هذه العلاقات وانعكاساتها في كيفية اختيار ترامب لمعاملة اللورد ماندلسون في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت المصادر الدبلوماسية نقلا عن بعض المحيطين بترامب أن الرئيس لا يزال يميل إلى رفض أوراق اعتماد ماندلسون لسببين: الانتقادات السابقة للرئيس نفسه، وأيضًا بشأن دعمه للصين والمعاملات التجارية مع دولة غير مرغوبة لدى الولايات المتحدة.

سابقة طرد سفير

ومن المثير للقلق أن هناك سابقة لطرد ترامب لسفير المملكة المتحدة: فقد طرد ترامب السير كيم داروش فعليًا خلال الرئاسة الأولى بعد تسريب برقيات مخالفة كتبها السير كيم أثناء وجوده في منصبه.

ويقول مراقبون: بالطبع لن يرتكب اللورد ماندلسون مثل هذا الخطأ - فقد كتب مقالاً تملق مجاملا يوم الجمعة الماضي على موقع (فوكس نيوز) أشاد فيه بـ "الاستقامة وعقد الصفقات" من قبل ترامب.

والسؤال الآن هو إلى أي مدى يحمل ترامب ضغينة. الرئيس السابع والأربعون في ذروة قوته في الأشهر المقبلة، ويشير إلى أنه غير راغب في التراجع، لكن من غير الواضح عدد المعارك التي يريد خوضها في وقت واحد.

ستارمر ولامي ولرحلات لواشنطن

ومن المنتظر أن يقوم السير كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي برحلات إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، عندما يكون ضمان الانتقال السلس لرجلنا في الولايات المتحدة أولوية.

ويشار إلى أن مع التوقعات وحالة الانتظار التي تمارسها الحكومة البريطانية، كانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قالت في تقرير أن الرئيس الأمريكي قبل تنصيبه يفكر في رفض ترشيح السير كير ستارمر للورد بيتر ماندلسون ليكون سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل فريق ترامب أن الرئيس المنتخب لم يحسم قراره بشأن قبول أوراق اعتماد اللورد ماندلسون بعد توليه منصبه رسميًا كرئيس للولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ترشيح اللورد ماندلسون أثار جدلًا في الأوساط السياسية، بسبب مخاوف أمريكية تتعلق بصلاته المحتملة مع ، فضلًا عن توتر العلاقات بين حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر وإدارة ترامب المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللورد ماندلسون كان مدافعًا قويًا عن تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وسبق أن كتب مقالة عام 2018 انتقد فيها مواقف ترامب من الصين، واصفًا إياها بأنها تهدد التجارة الحرة.

ماندلسون والصين

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إدارة ترامب تنظر بقلق إلى علاقة ماندلسون بالصين، ما يجعل احتمال رفض أوراق اعتماده أمرًا واردًا. وقال المصدر: "هناك مخاوف جدية بشأن صلاته بالصين، وهو أمر قد يؤدي إلى رفضه".

كما أن اللورد ماندلسون، كان وصف دونالد ترامب بأنه "خطر على العالم" و"قريب من القومي الأبيض والعنصري". فضلا عنه أن سبق وأن حذر من غقامة أية علاقات مشتركة مع ترامب في ولايته الأولى حيث قال حينها: إن ترامب لن ينظر إليه أبدا على أنه يجسد القيم البريطانية.

وفي الأخير، فإن توتر العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة حزب العمال البريطانية في ازدياد، خاصة بسبب قضايا مثل هجمات إيلون ماسك على كير ستارمر بخصوص الرقابة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

لكن كير ستارمر أكد في العديد من التصريحات أن "ما يهم هو العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، معربًا عن أمله في تحقيق اتفاق تجاري مع واشنطن خلال فترة رئاسة ترامب.

