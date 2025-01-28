إيلاف من واشنطن: يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأصدقاء والأعداء على حد سواء بما يعتبر نهجاً جديداً في السياسة الخارجية. واكتشف رئيس كولومبيا ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما حاول وقف الرحلات الجوية العسكرية الأميركية التي تحمل المهاجرين المرحلين إلى كولومبيا. هكذا لخص أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، يوم الاثنين، الموقف قائلا: "افعلها واكتشف".

وتدور نظرة ترامب للعالم حول إظهار القوة، وهو نهج العصا والجزرة الذي عادة ما يكون قليل المكافآت وكثير التهديدات. لكنه يظهر بعض النتائج على الأقل في أميركا اللاتينية، حيث يعتزم ترامب تعزيز النفوذ الأميركي.

ويوم الأحد، بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية ساحقة وقيود على السفر، استسلم الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، ووافق على قبول مواطني بلاده المرحلين من الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في البيت الأبيض، الذي لم يكن مخولاً بالتحدث علناً، دون الخوض في التفاصيل: "بدأت دول أخرى في التواصل بعد ذلك لمناقشة قبول المرحلين.. هناك استعداد أكبر لاستعادة مواطنيها".

وكان رئيس السلفادور، نايب بوكيلي، قد اختار الجزرة، وقبل ثلاثة أيام من خلاف ترامب مع بيترو، وافق بوكيلي مبدئيًا مع ترامب على قبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية في الأصل.

وستكون أول زيارة خارجية لوزير الخارجية ماركو روبيو، والتي ستأتي قريبًا، إلى السلفادور.

وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، الذي خدم في إدارة ترامب الأولى: "إن ترامب يعني ما يقوله، وأعتقد أن أي دولة لا تؤمن بذلك تصدر حكمًا سيئًا للغاية".

وأزعج تهديد ترامب بشراء غرينلاند من الدنمارك، وهي حليفة للولايات المتحدة، الدنماركيين والاتحاد الأوروبي، واقترح كبير جنرالات ترامب هذا الأسبوع إرسال قوات إلى الجزيرة.

كما أزعج هذا التهديد بعض المشرعين الأميركيين. وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي يوم الاثنين: "يتعين على الأميركيين النظر إلى غرينلاند باعتبارها حليفة، وهي مفتوحة للأعمال التجارية، ولكن ليست للبيع".

كما يلوح ترامب بالسيوف في وجه حليف آخر للولايات المتحدة وهي بنما، بشأن نفوذ الشركات التي تسيطر عليها الصين في قناة بنما.

ويريد ترامب أن يستعرض سياسة خارجية جديدة عدوانية تؤسس بوضوح لنصف الكرة الغربي كمنطقة خالية من الصين وروسيا، وهذا ما يجعله يركز بشدة على كوبا وفنزويلا.

وجاء اختيار روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومبعوث أميركا اللاتينية ماوريسيو كلافير كاروني، واختيار ترامب لسفير بنما، كيفن كابريرا، كمنفذين لهذا المخطط، وكلهم من المتشددين المناهضين لليسار في السياسة الخارجية.

وفي أزمة كولومبيا، أشاد جمهوريون آخرون بترامب، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أشار إلى أن استسلام بيترو تضمن إعادة الكولومبيين جواً على نفقة دافعي الضرائب.

وقال جونسون للصحافيين: "لقد قام بتغيير موقفه بسرعة كبيرة (رئيس كولومبيا).. وإذا أراد إرسال طائرته الرئاسية الخاصة لإحضار عائلته، فنحن نرحب بذلك. فهذا ينقذ أميركا".

وتتسبب أجندة ترامب الصارمة بشأن الهجرة احتكاكًا مع بعض حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وحتى قبل أن يتم تهديد كولومبيا برسوم جمركية جديدة، أخبرت وزارة الخارجية الهندية، روبيو أنها ستقبل الآلاف من الهنود الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وقبل تولي ترامب منصبه، أعلنت الفلبين أنها ستساعد في إعادة العمال المهاجرين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم في الولايات المتحدة من خلال صندوق المساعدة المالية.



