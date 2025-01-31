إيلاف من واشنطن: يتحدث دونالد ترامب كثيرًا لدرجة أن موظفي الاختزال (المكلفون بصياغة الملخصات والمختصرات) في البيت الأبيض يجدون صعوبة في مواكبة ما يقول الرئيس العائد إلى سدة الحكم.

وقد أكد كريس ميغيريان المكلف من أسوشيتد برس بتغطية أخبار "البيت الأبيض" أن فريق العمل الملكف بالاختزال في البيت الأبيض يواجه مشكلة كبيرة، إذ يتحدث دونالد ترامب كثيرًا لدرجة أن الأشخاص المسؤولين عن نسخ تصريحاته العامة يجدون صعوبة في مواكبة كل الكلمات، كما أن العالم يشعر بالإرهاق جراء اهتمامه بما يقوله ترامب، وفي نفس الوقت لا يملك الملايين حول العالم القدرة على ملاحقة الرئيس الأميركي.

كان هناك أكثر من 22 ألفًا في يوم التنصيب ، ثم 17 ألفًا آخرين عندما زار ترامب مواقع الكوارث في نورث كارولينا وكاليفورنيا. يكفي هذا لإجهاد آذان وأصابع حتى أكثر المختزلين تفانيًا، خاصة بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي لجو بايدن .

وتدور الآن مناقشات حول تعيين موظفين إضافيين لمواكبة عبء العمل، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات، والذين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المسائل الداخلية.

إن سيل الكلمات هو أحد التحولات الأكثر وضوحًا - أو المسموعة - من بايدن إلى ترامب، الذي يتوق إلى الأضواء ويفهم بشكل أفضل من معظم الساسة أن الاهتمام هو شكل من أشكال القوة. لقد كان يتحدث بلا توقف تقريبًا منذ بدء ولايته الثانية، مما أدى إلى إغراق الأصوات المعارضة وترك خصومه يكافحون من أجل أن يُسمع صوتهم.

يتحدث في كافة القضايا طوال الوقت

ولنتأمل هنا يوم الأربعاء على سبيل المثال. فخلال حفل التوقيع على تشريع لتسريع عمليات الترحيل ، تحدث ترامب، وهو جمهوري، عن إنجازاته، وزعم أن حماس تستخدم الواقيات الذكرية الممولة من الولايات المتحدة لصنع القنابل في غزة، ودافع عن جهود إدارته لتجميد الإنفاق الفيدرالي وتقليص القوى العاملة الحكومية ، وتحدث عن العنف ضد المهاجرين وأعلن بشكل مفاجئ أن خليج جوانتانامو في كوبا سوف يستخدم كمركز احتجاز للأشخاص الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

تعليقات ترامب محملة بالأكاذيب

تظل تعليقات ترامب محملة بالأكاذيب، بما في ذلك مزاعم لا أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات والتأكيدات على أن سياسات المياه في كاليفورنيا أدت إلى تفاقم حرائق الغابات الأخيرة.

في بعض الأحيان يتحدث بشكل عفوي عن مسائل جيوسياسية ذات عواقب وخيمة، مثل الاقتراح الأخير بضرورة تهجير الفلسطينيين من غزة أثناء إعادة بناء القطاع. قد يكون من الصعب معرفة متى يجب أن نأخذه على محمل الجد، كما هو الحال عندما يفكر في خدمة فترة ولاية ثالثة، وهو ما لا يسمح به الدستور الأمريكي.

لكن الآن بعد أن عاد ترامب إلى الرئاسة، أصبح من الصعب تجاهله.

وقال مايكل لاروزا، الذي عمل منتجًا تلفزيونيًا قبل أن يعمل متحدثًا باسم السيدة الأولى السابقة جيل بايدن: "إنه يملي الأخبار وفقًا لشروطه. لقد أصبح محرر المهام في أمريكا".

يحاول أغلب الرؤساء أن يبدأوا ولاياتهم بضجة كبيرة، فيغتنمون اللحظة التي قد يبلغ فيها نفوذهم ذروته. ولكن ترامب في دوري مختلف.

المقارنة بين بايدن وترامب

أمضى بايدن، الديمقراطي، ساعتين و36 دقيقة في الحديث أمام الكاميرا واستخدم 24259 كلمة في أسبوعه الأول في منصبه قبل أربع سنوات، وفقًا للأرقام التي أنشأها موقع Factba.se.

إن الإحصائيات التي قارنا بينها وبين ترامب هي: ما يقرب من 7 ساعات و44 دقيقة و81235 كلمة في الأسبوع الماضي. وهذا أطول من مشاهدة ثلاثية "حرب النجوم" الأصلية على التوالي، وأكثر من كلمات "ماكبث" و"هاملت" و"ريتشارد الثالث" مجتمعة.

كما أن هذا الرقم أكبر بكثير مما كان عليه عندما تولى ترامب منصبه في ولايته الأولى قبل ثماني سنوات. ففي ذلك الوقت، لم يتحدث أمام الكاميرات سوى لمدة ثلاث ساعات و41 دقيقة ونطق 33571 كلمة.

لقد أمضى ترامب عقوداً من الزمن وهو يمارس أفضل السبل لجذب انتباه الناس إليه. فباعتباره رجل أعمال في نيويورك، كان يروي القصص لكتاب الأعمدة في مجال القيل والقال، ويضيف طلاءً ذهبياً إلى المباني، ويضع اسمه على كل منتج يبيعه. وبلغت جهوده ذروتها مع برنامج "المتدرب"، وهو برنامج تلفزيوني واقعي نقله إلى غرف المعيشة في أميركا.

قال كيفن مادن، وهو استراتيجي اتصالات جمهوري: "أحد الأشياء التي منحته الميزة هو أنه يفكر مثل المنتج التنفيذي. إنه يبرمج باستمرار الساعة التالية ويحاول إبقاء جمهوره منخرطًا".

جهد خارق لشخص لا يتوقف عن الكلام

وبعد فترة وجيزة من أداء ترامب اليمين الدستورية، ظهرت علامة على ما كان سيحدث. فقد ألقى خطاب تنصيبه ثم ألقى على الفور المزيد من الكلمات لأنصاره والتي كانت أطول من خطابه. ثم تحدث في ساحة وسط المدينة، حيث تجمع الناس لحضور تجمع حاشد، وفي وقت لاحق تصدى لأسئلة من الصحفيين لمدة ساعة تقريبًا في المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على الأوامر التنفيذية.

وفي مرحلة ما، اتجه إلى بيتر دووسي من قناة فوكس نيوز.

وقال ترامب "هل يعقد بايدن مؤتمرات صحفية مثل هذه؟ كم عدد المؤتمرات الصحفية التي عقدها، بيتر، مثل هذا؟".. "مثل هذا؟" رد دووسي.

"لا أحد"، قال ترامب، مجيباً على سؤاله.

في يوم الجمعة، قدم ترامب عرضًا قويًا في الحديث، حيث أظهر أنه أكثر استعدادًا لوضع نفسه في مواقف غير متوقعة مقارنة ببايدن.

وتحدث أوباما مع الصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في الصباح. ثم تحدث إليهم مرة أخرى بعد هبوطه في ولاية كارولينا الشمالية، ثم تحدث إليهم مرة أخرى أثناء إحاطة إعلامية حول التعافي من إعصار هيلين، ثم تحدث إليهم مرة أخرى أثناء لقائه بضحايا العاصفة.

سافر ترامب بعد ظهر ذلك اليوم إلى لوس أنجلوس، حيث تحدث مع المسؤولين المحليين حول حرائق الغابات الأخيرة. وقبل أن يستقل طائرة الرئاسة لمغادرة المدينة في المساء، أجاب على المزيد من أسئلة المراسلين على المدرج.

أسبوع واحد يساوي كل فترة بايدن

وبينما استمرت رحلاته خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث ترامب إلى الصحفيين مرتين في مؤخرة الطائرة الرئاسية - وهو نفس عدد مرات تحدث بايدن طوال فترة ولايته.

وكتبت مارغو مارتن، المساعدة القديمة للرئيس باراك أوباما، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الشفافية عادت!". وهذه ليست الكلمة التي تستخدمها كاثلين هول جيميسون ، مديرة مركز أنينبيرج للسياسات العامة في جامعة بنسلفانيا. وقالت "إن القدرة على الوصول والشفافية شيئان مختلفان".

وتخشى جيميسون من أن هذه الوتيرة المحمومة سوف تستنزف الناس.

وأضافت "سوف يضطر المزيد من الناس إلى مغادرة البلاد بكل بساطة، وهذه مشكلة حقيقية. فالمواطنون المطلعون هم مواطنون منخرطون".

وقالت كيت بيرنر، التي عملت في فريق الاتصالات التابع لبايدن، إن حديث ترامب المستمر يساعد في إبقاء خصومه خارج التوازن.

"بفعل كل هذا الكلام والفعل الكثير، أصبح من الصعب على المعارضين له أن ينظموا صفوفهم، ومن الصعب على أي شيء أن يستقر في مكانه".

لكن بيرنر قالت إن هناك مخاطرة أيضا بالنسبة لترامب. فإذا لم يكن حذرا، فقد يبدأ مرة أخرى في "فقدان الترحيب به لدى الشعب الأمريكي".