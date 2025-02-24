إيلاف من واشنطن: وبخ الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، الموظفين الأسبوع الماضي في كولومبوس بولاية أوهايو، خلال اجتماع داخلي، بعد أن أثار الموظفون مخاوف بشأن سياسة البنك للعودة إلى المكتب لمدة 5 أيام.

وقال ديمون، في إشارة إلى السياسات التي تسمح للموظفين بالعمل عن بُعد: "إنها ببساطة لا تعمل.. ولا تحفز الإبداع، كما أنها تبطئ عملية اتخاذ القرار"، بحسب ما ذكرته صحيفة "The Hill".

وأضاف ديمون خلال الاجتماع: "لا أريد أن يخبرني أحد بأن العمل من المنزل يوم الجمعة ينجح، أتصل بالعديد من الأشخاص يوم الجمعة، ولا يوجد شخص واحد يمكن الاتصال به"

وفيما اعتبر ديمون، "العمل عن بعد" مضيعة للوقت وإهدار للمواهب، فقد سبقه إلى وجهة النظر هذه "دونالد كيو"، عندما تولى منصب رئيس ومدير العمليات في شركة كوكاكولا في عام 1981، كان أحد أول الأشياء التي قام بها هو التجول في أروقة المقر الرئيسي للشركة للتعرف على الموظفين. سأل كل منهم عما فعلوه للمساعدة في زيادة مبيعات "كوكاكولا"، وفق ما ذكرته "فوربس".

وانضم بعض الموظفين في أكبر بنك في البلاد إلى التوقيع على عريضة تحث الرئيس التنفيذي على عدم إزالة أيام العمل الهجينة، ومع ذلك، أدان ديمون الجهود المبذولة بينما زعم أن فرص العمل من المنزل تضر بالجيل القادم من العمال.

ورد الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان جيمي ديمون أن الموظفين "يضيعون وقتهم" بتداول عريضة تهدف إلى الحفاظ على جدول عمل أكثر مرونة من المنزل. قد يكون ديمون محق. "الشركات العظيمة لديها مقار رئيسية يحضر إليها الموظفون كل يوم".

وقال خلال الاجتماع: "إن الجيل الشاب يتضرر من هذا.. قد يكون ذلك أو لا يكون في طاقمك الخاص، لكنهم يتخلفون عن الركب".

وأضاف الرئيس التنفيذي: "إنهم يتخلفون اجتماعيًا، وفكريًا، وعن مقابلة الناس في الواقع، أعتقد أن معظمكم يعيش في مجتمعات أقل تنوعًا بكثير من هذه الغرفة".

أثارت تعليقات ديمون قضايا تتعلق بكفاءة العمال، وجاء تحركه للمطالبة بالحضور الشخصي الكامل بعد الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يوجه الموظفين الفيدراليين بالعودة جسديًا إلى المكاتب للعمل على الفور.

وتخطط الشركة، التي توظف أكثر من 300 ألف عامل، لتسريح أقل من 1000 شخص في فبراير الحالي، كما تخطط للإعلان عن تخفيضات إضافية في منتصف مارس ومايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالي.