إيلاف من لندن: تحدثت تقارير من عمّان عن أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سيزور الأردن يوم الاربعاء المقبل، حيث يجري محادثات مع الملك عبدالله الثاني.

وزيارة الشرع المنتظرة لعمّان، ستكون الزيارة الخارجية الثالثة له بعد زيارتي الرياض وأنقرة منذ اعلان توليه الرئاسة بشكل انتقالي في الجمهورية العربية السورية.

وكانت آخر زيارة لرئيس سوري إلى الأردن في 20 مارس عام 2009، حينما أجراها رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زار دمشق بعد أيام قلائل من تولي الشرع السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.