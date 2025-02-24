إيلاف من روما: وقعت إيطاليا والإمارات 40 اتفاقية جديدة تغطي قطاعات متعددة ومتنوعة بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والدفاع والطاقة والفضاء خلال زيارة الرئيس الشيخ محمد إلى روما يوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الإثنين أن مجالات الاتصال والبنية الأساسية والصناعة عالية التقنية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والزراعة والطيران المدني والتعليم والثقافة والرعاية الصحية كانت المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

كما تهدف الدولتان إلى استكشاف فرص التعاون مع شركاء آخرين، وخاصة في أفريقيا.

وجاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه البلدان تعزيز علاقاتهما التجارية، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى 11.7 مليار دولار في عام 2023.

وزادت إيطاليا استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 50% في السنوات الخمس الماضية.

محادثات مع ميلوني

وأجرى الشيخ محمد بن زايد محادثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الاثنين وناقشا سعي دولة الإمارات في تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية بدعم من إيطاليا، وخاصة من خلال "متابعة المفاوضات لتحرير السوق من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي اتفاقية تجارة حرة ثنائية، مع الاتحاد الأوروبي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن بيان مشترك صادر عن البلدين.

تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دورًا رئيسيًا في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، والتي بلغت رقمًا قياسيًا بلغ 3 تريليون درهم (816.7 مليار دولار) العام الماضي - بزيادة 14.6 % على أساس سنوي.

كما سلطت الدولتان الضوء على دور إيطاليا والإمارات كمركزين لوجستيين وحجر أساس في الاتصال العالمي، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أوروبا وآسيا.

"يؤكد هذا التعاون على أهمية إيطاليا والإمارات كشركاء استراتيجيين للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتبادل التكنولوجي، وتعزيز العلاقات الأعمق بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، أيضًا في إطار IMEC [المنتدى الاقتصادي العالمي]. "الممر الاقتصادي الهندي - الشرق الأوسط - أوروبا"، بحسب البيان.

من الهند إلى الخليج وصولاً إلى إيطاليا

يتكون الممر الاقتصادي الهندي - الشرق الأوسط - أوروبا، الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في عام 2023، من طريق شرقي يربط الهند بالخليج ومسار شمالي يربط الخليج بأوروبا.

من المتوقع أن تعمل ممرات العبور عبر الحدود من السفن إلى السكك الحديدية على خفض تكاليف الشحن عبر الشبكة ودعم التجارة في السلع والخدمات من وإلى وبين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وأوروبا.

أعلنت الإمارات وإيطاليا وألبانيا الشهر الماضي عن شراكة لبناء رابط بحري لتصدير الطاقة المتجددة عبر البحر الأدرياتيكي.

كجزء من الصفقة، سيتم تصدير الطاقة الخضراء المنتجة في ألبانيا إلى إيطاليا من خلال كابل بحري، حسبما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة الطاقة المستقبلية العالمية في أبو ظبي في كانون الثاني (يناير).

اتفاقية مع عملاق الطاقة إيني

وفي يوم الاثنين أيضًا، وقعت شركة أبوظبي الاستثمارية القابضة اتفاقية أولية مع شركة الطاقة الإيطالية إيني ومقرها روما لتحديد مجالات التعاون الاستراتيجية المحتملة التي تهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد للمعادن الحيوية. وستعطي هذه الشراكة الأولوية للاستثمارات المحتملة في مناطق مثل أفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا الوسطى.

وستقوم الشركات أيضًا بتقييم جدوى إنشاء مرافق التكرير والمعالجة في الإمارات وإيطاليا.