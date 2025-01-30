إيلاف من لندن: أكدّ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية احمد الشرع، أن الإدارة الانتقالية ستعلن الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.



وقال الشرع في خطاب وجهه للشعب السوري مساء اليوم الخميس، وهو الخطاب الأول من نوعه يوجهه بعد تعيينه رئيسا انتقاليا في مهرجان النصر مساء الأربعاء، إنّ سوريا تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج.

وأوضح أنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، متعهدًا بالعمل بكل ما أوتي من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية



وأشار إلى أنّ الإدارة ستركز في الفترة المقبلة على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى



وأوضح الرئيس الانتقالي أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع السوريين نساء وشبابا.

وكان الشرع استهل كلمته بالقول: إلى أبناء الشعب السوري الأبي أقف أمامكم اليوم بقلب ملؤه الأمل والعزيمة، موجهاً كلمتي إلى كل السوريين والسوريات، إلى من يعيشون في مخيمات التهجير، إلى النازحين واللاجئين، إلى الجرحى والمصابين، إلى عائلات الشهداء والمفقودين، إلى الناشطين الثوار الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل سوريا الحرة.

وأضاف: معاً، سنصنع سوريا المستقبل، سوريا منارة العلم والتقدم، وملاذ الأمن والاستقرار، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار، سوريا التي تمد يدها بالسلام والاحترام، ليعود أهلها إلى وطن عزيز كريم، مزدهر آمن مطمئن بإذن الله.