إيلاف من لندن: هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، في برقية بعثها اليوم الخميس، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها الشقيق، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت عن تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.