إيلاف من دمشق: وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب رئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين السوريين.

تطورات العلاقات القطرية-السورية

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية بين البلدين، حيث التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق يوم 16 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وفي خطوة رمزية تعكس التقارب المتزايد، أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق، ورفع العلم القطري عليها، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا على إغلاقها في تموز (يوليو) 2011. كما استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

المساعدات القطرية

إلى جانب التقارب السياسي، تواصل قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق دعمًا للشعب السوري، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت تحولات كبيرة، حيث بسطت الفصائل السورية سيطرتها عليها يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، بعد إنهاء 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.