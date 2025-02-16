ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ولأول مرة تحت رئاسة كندا لعام 2025 عددا من القضايا العالمية تمهيدا لقمة المجموعة المقررة في ومدينة شارلفوا بمقاطعة كيبيك في الفترة من 12 إلى 14 مارس/آذار.

وضم الاجتماع كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي,

وقف إطلاق النار

وقال بيان مشترك عن الاجتماع إن الوزراء ناقشوا القضايا السياسية والأمنية والإنسانية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا وإيران، والتزامهم بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكدوا على أهمية السلام الإسرائيلي الفلسطيني الدائم، كما أكدوا دعمهم للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة.

وعبروا عن وقوف مجموعة الدول السبع وراء الجهود الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في مواصلة العمل نحو وقف إطلاق نار دائم. وأكدوا إدانتهم القاطعة لحماس والحاجة إلى ضمان عدم إعادة تشكيل حماس عسكريا أو مشاركتها في الحكم. كما اعترفوا بحق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي.

سوريا ولبنان

ورحب أعضاء مجموعة السبع بنتائج المؤتمر الدولي بشأن سوريا الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025. وأكدوا التزامهم المشترك تجاه الشعب السوري ودعمهم لعملية انتقال سياسي شاملة، بروح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

كما رحبوا أيضًا بالتطورات الإيجابية في لبنان، بما في ذلك انتخاب الرئيس جوزيف عون مؤخرًا، وتعيين نواف سلام رئيسًا للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة. وأكد أعضاء مجموعة السبع التزامهم باستقرار وسيادة وسلامة أراضي البلدين.

وفي الأخير، دان أعضاء مجموعة السبع بشكل لا لبس فيه تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تقدمها السريع في تخصيب اليورانيوم دون مبرر مدني موثوق، وتسهيلها للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وانتشارها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وقمعها العابر للحدود الوطنية وانتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية.