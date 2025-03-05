الرئيس الأميركي يفاجئ الكونغرس بتعيين ناجٍ من سرطان الدماغ في جهاز الخدمة السرية

إيلاف من واشنطن: لم يكن أحد داخل قاعة الكونغرس يتوقع أن يتحوّل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لحظة إنسانية مؤثرة تسرق الأضواء. لكن هذا ما حدث بالفعل عندما كشف ترامب، وسط تصفيق حار، عن أحدث عضو في جهاز الخدمة السرية: طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، نجا من معركة قاسية مع سرطان الدماغ.

دي جيه دانيال، الفتى الذي كان يحلم دائمًا بأن يصبح شرطياً، جلس بزي شرطة هيوستن إلى جانب والده في قاعة مجلس النواب، دون أن يدرك أنه على وشك أن يعيش لحظة ستغيّر حياته. قال ترامب بصوته القوي أمام الحضور: "في عام 2018، تم تشخيص إصابة دي جيه بسرطان الدماغ، وقدَّر الأطباء أنه لن يعيش أكثر من خمسة أشهر. لكن ها هو أمامنا الآن، بعد أكثر من ست سنوات، يواصل تحدي المستحيل!"

الرئيس الأميركي لم يكتفِ بسرد القصة، بل قرر أن يمنح الفتى شرفًا غير مسبوق، قائلاً: "أقسام الشرطة تُحبه. والليلة، يا دي جيه، سنقدم لك أعظم شرف على الإطلاق". ثم طلب ترامب من مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعله رسميًا عميلاً بجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة.

اتسعت عينا دي جيه من الدهشة، بينما حمله والده عاليًا وسط تصفيق الكونغرس، ثم تقدَّم كوران وسلّمه ما بدا أنها بطاقة اعتماد رسمية من الخدمة السرية. رفع الصبي البطاقة بفخر ليُريها للحضور قبل أن يعانق كوران، وسط مشهد عاطفي حبَس أنفاس الجميع.