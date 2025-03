إيلاف من القاهرة: نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية،السبت، مقطع فيديو جديد وثق اللحظات الأخيرة لزعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار قبل اغتياله.

ويظهر في مقطع الفيديو زعيم حماس يحيى السنوار جالسا جريحا ومنهكا على أريكة في منزل في رفح حيث قتل على يد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2024.

وذكرت الصحيفة أن الفيديو ومدته 37 ثانية، صوره مقاتلون من "الكتيبة 450" التابعة للجيش الإسرائيلي خلال المطاردة التي تمكن خلالها مقاتلو الكتيبة من اغتيال السنوار في "البيت الأحمر".

New footage of Yahya Sinwar's final moments is being published for the first time. pic.twitter.com/yjDhPWPIjY