إيلاف من الكويت: تم إلقاء القبض على امرأة من الجنسية المصرية متورطة في شبهة التلاعب في السحوبات الأخيرة، والتي اسفرت عن فوزها بـ 4 سيارات في غضون عام واحد، وقد تم القاء القبض عليها في مطار الكويت قبل محاولتها للهروب.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "القبس" الكويتية، أنها قامت بتحويل إحدى السيارات التي فازت بها خلال الآونة الأخيرة إلى اسم زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية أيضا، بعد أن سارع إلى توصيلها إلى مطار الكويت اليوم (فجر الاثنين) من أجل هروبها إلى مصر.

وذكر المصدر أن المرأة التي أثيرت الشكوك حولها بعد فوزها في السحوبات الأخيرة، ليس لديها رخصة قيادة.

وأكد المصدر أنه تم إلقاء القبض على زوجها فجر اليوم الإثنين للتحقيق معه بشبهة تورطه بالتلاعب في السحوبات التي أثيرت الشكوك حولها مؤخراً.

وكانت مصادر كويتية قد ذكرت أن الفائزة التي أثيرت الشكوك حولها تحمل الجنسية المصرية وتعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في الكويت.

على جانب آخر، قالت المصادر إن مسؤول وزارة التجارة للسحوبات دائماً ما كان يتصادف تواجده في المرات التي فازت فيها المصرية بجوائز السحوبات.

يذكر أن وزارة التجارة تجاوبت سريعاً مع الحدث، وقامت بإيقاف الموظف المسؤول عن العمل فجر الإثنين، وأبلغت الجهات الأمنية بالحادثة لتتولى إجراءات التحقيق القانونية.

وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم في كتابه الموجه إلى النيابة، أن الواقعة تشير إلى وجود شبهة تحايل قام بها ممثل الوزارة أثناء سحب الجوائز، مما قد يمس بثقة المستهلك أو يسيء لمصداقية تلك الفعاليات حال ثبوت المخالفة.

وتابع: "نظراً لوجود شبهة جنائية بالتحايل بتسليم الجوائز والتي اخذت أصداء في الرأي العام الكويتي وحرصاً من الوزارة على سلامة ونزاهة السحوبات التجارية وعليه نحيل لكم الواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق فيها باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن".

