قالت مصادر عسكرية لبي بي سي إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان تمكنت من السيطرة بشكل كامل على منطقة المالحة شمال دارفور، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه.

وأضافت المصادر أن قوات الدعم السريع نصبت نقاط تفتيش عديدة داخل المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط داخلها بحثاً عن عناصر الجيش والفصائل المتحالفة معه، مشيرة إلى أن القوات تصدت لهجوم مباغت من الجيش صباح الأحد في الأجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة.

وكشفت "تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر" عن مقتل نحو أربعين شخصاً من المدنيين خلال توغل قوات الدعم السريع في منطقة المالحة.

وقالت التنسيقية، في بيان، إن قوات الدعم السريع قتلت المدنيين رمياً بالرصاص، ونهبت وسرقت الممتلكات العامة والخاصة وسوق المنطقة بعد دخولها إليها بساعات، بحسب البيان.

وتقع منطقة المالحة عند تقاطع طرق تربط ما بين الولاية الشمالية وشمال دارفور وكردفان، وتُعد معقلاً لقوات الجيش والفصائل المتحالفة معه، ومركزاً رئيسياً للإمداد والتموين وتحركات القوات نحو مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

BBC

في سياق متصل، قُتل ثلاثة مدنيين، هم طفلان وامرأة، الأحد، في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة أم درمان، الواقعة في منطقة الخرطوم الكبرى، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر الطبي أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت سقوط 7 قذائف على أحياء مدنية يسيطر عليها الجيش السوداني.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، استعادته السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، والذي استولت عليه قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب.

من جهتها، أكدت قوات الدعم السريع أن المعركة للسيطرة على القصر الجمهوري "لم تنته بعد"، مشيرة إلى أن مقاتليها ما زالوا في المنطقة.

كما أعلن الجيش السوداني، السبت، استعادته لمقر المصرف المركزي ضمن عدد من المنشآت الحكومية في العاصمة.

ومن المفترض أن تؤدي المعركة للسيطرة على المنطقة الحكومية والاقتصادية في الخرطوم إلى تعزيز قبضة الجيش على العاصمة، ليحقق بذلك مكسباً كبيراً في الحرب.

ويرى مراقبون أن استعادة القصر الجمهوري في الخرطوم تعني أن الجيش ماضٍ في خطته الرامية إلى دحر قوات الدعم السريع في المناطق الأخرى المتبقية في العاصمة، مثل المطار ونقاط أخرى.

Reuters تسببت الحرب في السودان بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وفي بداية الحرب، سيطرت قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري، وكان الجيش يحاول استعادته. وشهدت منطقة وسط الخرطوم، حيث يقع القصر الجمهوري ومباني وزارات، معارك ضارية في الأشهر الأخيرة، فيما كانت قوات الجيش تتقدم عبر المدينة.

وفي الأسابيع الأخيرة، استعاد الجيش السيطرة على مساحات كبيرة من الخرطوم من بينها بحري، المعروفة بالخرطوم شمال، ومنطقة شرق النيل الواقعة شرقاً.

ولا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على الكثير من المواقع في الخرطوم وأم درمان المحاذية لها على الجانب الآخر من النيل الأبيض. وفي الأسابيع القليلة الماضية تكثفت المعارك في أماكن أخرى في البلاد لا سيما في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة منذ مايو/أيار، فيما تحاول قوات الدعم السريع الاستيلاء عليها للسيطرة على منطقة دارفور الغربية الشاسعة برمتها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يواجه قرابة مليوني شخص انعدام أمن غذائي حاداً في أنحاء السودان، فيما يعاني 320 ألفاً من ظروف مجاعة.

وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للسودان وانهيار اقتصاده الضعيف أصلاً، ودفعت بالملايين إلى حافة الجوع.

وأكدت الأمم المتحدة أن في الخرطوم وحدها يعاني ما لا يقل عن 100 ألف شخص من ظروف مجاعة.