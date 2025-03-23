إيلاف من لندن: رأى مراقبون أن اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة اسطنبول، المنافس الرئيسي للرئيس التركي أردوغان، وسُجنه في انتظار محاكمته خطوة سياسية لإبعاده عن السباق الرئاسي لعام 2028.

واعتقل إمام أوغلو في البداية يوم الأربعاء، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء تركيا، والتي اشتدت منذ ذلك الحين، مما يزيد من المخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

وجاء اعتقال إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة شعبية في حزب الشعب الجمهوري، بسبب مزاعم ارتباطه بمنظمة إرهابية.

وفي بيان، قال الادعاء: "أُلقي القبض على المشتبه به أكرم إمام أوغلو بتهم إنشاء وإدارة منظمة إجرامية، وتلقي رشاوى، والابتزاز، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في مناقصة".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أنها عزلت السيد إمام أوغلو رسميًا من منصب عمدة إسطنبول "كإجراء مؤقت". ولليلة الرابعة على التوالي، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، بينما واجه الرجل البالغ من العمر 54 عامًا مزيدًا من الاستجواب. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.

نفي

ومع ذلك، ينفي مسؤولو الحكومة الاتهامات بأن أي إجراءات قانونية ضد شخصيات المعارضة ذات دوافع سياسية، ويصرون على أن المحاكم التركية تعمل بشكل مستقل.

واستجوبت الشرطة إمام أوغلو يوم السبت في إطار تحقيق في قضية إرهابية تتعلق بمزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور.

وفي اليوم السابق، استجوب لمدة أربع ساعات بشأن اتهامات الفساد.

كما استجوب الادعاء العام حوالي 90 شخصًا آخر. ,من بين المعتقلين العشرات من الشخصيات البارزة، بمن فيهم رئيسا بلديتين.

وفي حديثه بعد قرار المحكمة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها أكرم إمام أوغلو، الذي انتخبه 16 مليون من سكان إسطنبول ثلاث مرات، هي هزيمة رجب طيب أردوغان، وقد تم اعتقاله لأنه كان سيفوز في الانتخابات المقبلة". انتقد رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، المنتمي أيضًا لحزب الشعب الجمهوري، انعدام السرية المحيطة بإجراءات السيد إمام أوغلو، قائلاً للصحفيين: "بصراحة، نشعر بالحرج باسم نظامنا القانوني.

وأضاف: "علمنا من محللين تلفزيونيين عن مزاعم لم يتمكن حتى المحامون من الوصول إليها، مما يُظهر مدى الدوافع السياسية لهذه المحنة برمتها."

اردوغان: لا تسامح

في وقت سابق من يوم السبت، صرّح السيد أردوغان بأن الحكومة لن تتسامح مع احتجاجات الشوارع، واتهم حزب المعارضة بالارتباط بالفساد والمنظمات المتطرفة.وقال: "لقد ولت أيام الخروج إلى الشوارع، واصطحاب المنظمات اليسارية والمتطرفين والمخربين...".

يذكر أن إمام أوغلو كان أنتُخب رئيسًا لبلدية إسطنبول في مارس 2019. وكانت هذه ضربة قوية للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي سيطر على المدينة لمدة 25 عامًا.

وطعن حزب الرئيس التركي لاحقًا في نتائج الانتخابات البلدية، زاعمًا وجود مخالفات فيها.

وتمت الدعوة إلى انتخابات ثانية بعد بضعة أشهر، فاز بها السيد إمام أوغلو أيضًا.

في حال إدانته، قد يُستبعد السيد إمام أوغلو من السباق الانتخابي المقبل، ويمكن للحكومة التركية تعيين أمين مكانه. ومع ذلك، أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيستأنف ضد أي أحكام، وسينتخب رئيسًا للبلدية بالوكالة.