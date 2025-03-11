إيلاف من دمشق: بعد إعلان الرئاسة السورية أمس الاثنين عن اتفاقٍ وُصِف بـ "التاريخي" بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، توجّهت الأنظار كلها لمنطقة شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التي يقودها عبدي والمدعومة أميركياً والمعروفة اختصاراً بـ "قسد"، فما الذي سيتغير على الأرض بعد الاتفاق المكوّن من ثمانية بنود؟

إتفاق تاريخي

ويعد هذا الاتفاق تاريخياً باعتباره الأول من نوعه والذي يبرم بين قيادي كردي ورئيس سوري منذ تأسيس الدولة السورية، إذ لم تكن تعترف السلطات المتعاقبة حتى سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بالوجود الكردي في البلاد وحقوق الأكراد بما في ذلك حق التعليم باللغة الأم والمواطنة التي حُرِم منها مئات الآلاف.

ونص هذا الاتفاق في بنده الأول على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية"، وفي الثاني على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستوري".

وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وقال مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل في تعليقه على الاتفاق "التاريخي": "اعتقادي أن الوضع على الأرض تغيّر خاصة من حيث القبول الواسع الذي حظي به الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي"، مضيفاً أن "الخطوات الأخرى، فستناط باللجان التي ستتشكل لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بتطبيق الاتفاق وكيفية فعل ذلك".

قبول سوري كبير

وتابع في حديثه أن "الاتفاق حظي بقبولٍ سوري كبير وجدناه في التظاهرات التي خرجت في عموم المناطق السورية، حيث خرج الآلاف إلى الساحات للتعبير عن فرحتهم بذلك"، مشيراً إلى أن "هذا الاتفاق حظي بترحيب دولي كبير لاسيما من ألمانيا ومن الأطراف العربية الفاعلة كالمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية وغيرها من الدول".

وعن عدم الترحيب التركي بالاتفاقية حتى الآن لاسيما وأن قوات سوريا الديمقراطية تعد بالنسبة لتركيا التحدّي الأكبر في سوريا، فقال مدير المركز الكردي: "ليس غريباً أن تركيا لم ترحّب، فعدم اعتراضها حتى الآن هو أمر إيجابي ولا أعتقد أن الاتفاق تمّ بمعزلٍ عن الجانب التركي وربما يكون أولى تجليات مسار السلام بين مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وتركيا لاسيما وأن هذا الاتفاق يأتي بعد قرابة أسبوعين من نداء أوجلان".

"صمت تركي"

كما أردف أن "الصمت التركي في حال استمراره سوف يعني أن أنقرة منخرطة في هذا الاتفاق بطريقة أو أخرى وما سيؤكد ذلك هو المشهد الميداني عبر توقّف الهجمات التي تشنها أنقرة وفصائل مدعومة منها على منطقة سد تشرين منذ قرابة 3 أشهر".

وكان هذا الاتفاق قد شمل في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من الدولة.

كذلك شمل مكافحة فلول الأسد وكل التهديدات، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.