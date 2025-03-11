إيلاف من الرياض: أشارت Novosti.LIVE الأوكرانية إلى أن الوفد الأميركي تأخر عن موعد اجتماعه مع الممثلين الأوكرانيين اليوم في مدينة جدة بالعربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلين عن الولايات المتحدة بدأ في المملكة العربية السعودية.

وجاء في الخبر المنشور على موقع القناة التلفزيونية: "تأخر بدء (الاجتماع) بسبب تأخر وصول الوفد الأميركي. وقد ظهرت اللقطات الأولى من الاجتماع بالفعل على الإنترنت".

من جانبه، كتب أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء على قناته في تيلغرام، أن الاجتماع بين الوفدين الأميركي والأوكراني في السعودية بدأ بطريقة بناءة للغاية.

وفي وقت سابق، أفادت الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز سيلتقيان اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، ورئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في جدة بالمملكة العربية السعودية.

في يناير الماضي قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا يجوز أن يصبح وقف إطلاق النار لفترة قصيرة تتمكن خلال القوات الأوكرانية من إعادة تنظيم نفسها بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل سلام طويل الأمد.

