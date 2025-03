إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوز شركة بوينغ بعقد إنتاج طائرة إف-47 المقاتلة من الجيل التالي لسلاح الجو الأميركي، ومن المتوقع أن تكون هذه الطائرة، المصنفة كمقاتلة من الجيل السادس، أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا على الإطلاق، وكما قيل عنها، فإنها لا شئ يضاهيها، ولا شئ يقف في طريقها.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "يسعدني أن أعلن أنه بتوجيهاتي، فإن القوات الجوية الأميركية تمضي قدما في إنتاج أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم، ولا شيء في العالم يقترب منها".

وتشير التقارير إلى أن الطائرة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "إف-47"، احتفلت بولاية ترامب الثانية باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

كشف ترامب أيضًا أن نسخة تجريبية من الطائرة كانت قيد التطوير والاختبار الجوي سرًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وأضاف: "لن يتوقع أعداؤنا ذلك أبدًا".

🇺🇸 Design analysis of the F-47, USAF’s just unveiled 6th gen fighter jet



But it looks like the F-47 is a copy of the Chinese J36? 🧐 pic.twitter.com/8hkesFdpqo