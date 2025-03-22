إيلاف من القاهرة: تصدر الوشق المصري، وهو حيوان مفترس متوسط الحجم عالي السرعة جميل الهيئة والمظهر الترند في مصر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة عددا من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة، على حيوان الوشق المصري المفترس، وذلك إثر تسلله إلى الحدود.

وقد أثارت الواقعة تفاعلًا داخل أوساط الإعلام العبري ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر عدد من الدول العربية، وكذلك في إسرائيل التي اهتمت بالخبر سواء في سائل الإعلام أو منصات السوشيال ميديا ، فما هو هذا الحيوان؟

الوشق المصري.. هل تعرفونه؟

الوشق المصري، الذي يعد من السنوريات المتوسطة الحجم، يتمتع بقدرة عالية على الصيد بفضل سرعته التي قد تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، ويفضل هذا الحيوان العيش في المناطق الجافة والصحراوية، ويعتمد في غذائه على فرائس صغيرة مثل الأرانب والقوارض، لكنه قد يهاجم أيضًا حيوانات أكبر مثل الغزلان والظباء.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات في تل أبيب تلقت بلاغات عن قيامه بعض عدد من الجنود في منطقة جبل حريف الحدودية، وعلى إثر ذلك، وصل مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات إلى الموقع، حيث تمّ العثور على الوشق المصري، وهو حيوان مفترس نادر.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مفتش المحميات اصطاد الحيوان وتبين أنه الوشق المصري، تم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

ويتمتع الوشق المصري بقدرة على التسلق والقفز لمسافات كبيرة، ما يعزز من قدرته على اصطياد الطيور والحيوانات التي تتسلق الأشجار.

وتتسم طبيعة الوشق المصري بالعدوانية والعزلة، إذ لا يحب أن يدخل الغرباء في نطاق سيطرته، كما أنه قادر على العيش لفترات طويلة دون ماء، مستمدًا حاجته من العصارات الموجودة في فرائسه، وهو حيوان ليلي النشاط، يفضل الصيد في الليل، إلا أنه قد يصطاد في النهار خلال فصول البرد.

ولدى الوشق المصري قدرة عالية على التكيف مع بيئته، حيث يستطيع العيش في المناطق الصحراوية، ويتميز بمهارات صيد فريدة تجعله يتمتع بقدرة على الإيقاع بالفرائس سواء على الأرض أو في الهواء، إلى جانب سرعته الفائقة، وقدرته على القفز لمسافات كبيرة.

ملك الترند

تصدر «الوشق المصري» منصة «إكس» بمصر، السبت، بعد وقت قصير من تداول تدوينات عن «مهاجمته جنوداً إسرائيليين» في منطقة جبل حريف الحدودية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

وحسب تقارير وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، فإن القوات عثرت على «الوشق المصري» الذي قام بمهاجمة الجنود، فيما لاقت هذه التقارير تفاعلاً «سوشيالياً» واسعاً عبر وسم «#الوشق_المصري».

وبينما تناول بعض المغردين بشكل ساخر هذه التقارير، وأكدوا أنه «لم يهاجم الجنود المصريين». تحدث آخرون عن «عدم ظهور الحيوان بسهولة في أي تجمعات بشرية».

كما سردتْ بعض التدوينات تفاصيل حياة الحيوان. وذكر البعض تاريخ «الوشق المصري» عند قدماء المصريين باعتباره رمزاً لـ«العدالة».

ومن أسباب صعود الخبر إلى مرتبة الترند أنه تم إدراجه ضمن الأخبار والتقارير التي تستهدف القوات الإسرائيلية، في ظل الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وأشار تقرير للشرق الأوسط إلى أن اعتبار الفعل الذي قام به الوشق عملاً بطولياً، دفع بعض المتابعين لمعاملته معاملة الأبطال، والبحث عن تاريخه ومعرفة الكثير من المعلومات عنه وتداولها، وهو الأمر الذي يُمكن تفهمه في ظل ترقب الأخبار الواردة من المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل باستمرار وأي حدث يقع فيها.

الوشق المصري أو القط البري، رمز مهم في مصر القديمة، حسب كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، الدكتور مجدي شاكر، الذي قال إنه مصور في المعابد وهو يقطع رأس الفوضى، تعبيراً عن انتصار النظام على الفوضى، مما منحه مكانة خاصة لدى المصري القديم.